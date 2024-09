Vad, göndör frizurával állt kamerák elé Angelina Jolie: drámai változás - Fotók

Lenyűgözte rajongóit Angelina Jolie. A színésznő frizurája teljesen megváltozott és elmondása szerint a személyisége és a munkához való viszonya is átalakuláson ment át. A The Outsidersben való rendezői munkája és a Maria forgatása - bevallása szerint - terápiának is tökéletes volt.

Angelina Jolie a Velencei Nemzetközi Filmfesztválra a Maria vetítésére érkezett

Forrás: AFP

Angelina Jolie állítja, azzal, hogy rendez, jobb színésznő is válik belőle

A 49 éves Oscar-díjas színésznő a CR Fashion Book forgatásán pózolt megváltozott külsővel, az interjúban a fenntarthatóságról, a humanitárius tevékenységéről és pályafutása mérföldköveiről is beszélt, valamint arról, hogy amióta rendezőként is tevékenykedik, mennyire másképp (is) látja a filmezést, mint korábban. „A rendezés után jobban megértettem a stáb minden tagját és igényeit. Remélem, hogy a szakma több szegmensének megértésével színésznőként is többet tudok adni a forgatás teljes folyamatához” - fogalmazott.

A tetoválásai sem öncélúak

Jolie elmondta, hogy legutóbbi tetoválását, lányával, Vivienne-nel közösen csináltatták az The Outsiders forgatása alatt, ahol a színésznő asszisztense Viv volt, aki édesanyja és a stábtagok szerint is kiváló munkát végzett. „Ez a tetoválás nagyon sokat jelent nekünk külön-külön és együtt. Van egy madár is rajtam, amely több gyerekemen is rajta van, és ez is nagyon személyes számunkra” - nyilatkozta.

Angelina Jolie tetoválásainak jelntése van

Forrás: Northfoto

Maria Callas szerepére keményen készült

„Pablo (Pablo Larraín - a rendező) arra számított, hogy tényleg nagyon-nagyon keményen dolgozom a karakteren. És azt várta, hogy énekeljek. Hat-hét hónapot jártam énekórákra… azt várta tőlem, hogy tanuljak, énekeljek, olaszórákra járjak, megértsem az operát, teljesen elmélyüljek és szívből végezzem a munkát (...) De ez sokkal több volt annál, mint hogy technikailag alkalmas vagyok rá vagy sem. Maria Callas megértése és a karakter eljátszása igazi kihívás volt. Neki a zene volt az élete, a hangjához és a testéhez való viszonya, az énektudása, a színpadi jelenléte és a közönséggel való kommunikációja is ezen nyugodott. Neki ez volt a kulcsa.

Órákig ültem a sötétben, és gyakran hallgattam a zenéjét, és ezen keresztül kezdtem el megismerni és érezni. Kapcsolódtam a sebezhetőségéhez.B izonyos értelemben ez terápia volt, amelyre addig nem is tudtam, hogy szükségem van. Fogalmam sem volt, mennyi érzést elfojtok magamban.

Tehát az igazi kihívás nem a szerep technikai része volt, hanem az érzelmi élmény, hogy megtaláljam a hangomat... Ez megköveteli a teljes tested, és megköveteli, hogy érzelmileg teljes legyél, olyan nyitott és hangos, amennyire csak tudsz. És rájössz, hogy mennyit árthatsz magadnak, ha nem fejezed ki teljesen, amit érzel” - beszélt a szerepről, amelyben Jolie Maria Callas utolsó éveit mutatja be.