Ez a hajszárítási trükk megváltoztatja az életed

A megfelelő hajszárítás egyszerűbb, mint gondolnánk, mégis több ponton elrontjuk. Mindössze egy kis odafigyelésre és néhány jól megválasztott eszközre és termékre van szükségünk ahhoz, hogy a hajszárítás ne tönkre tegye a hajunkat, hanem ápolja. Így nem mindegy, hogy mikor, milyen terméket használsz, mikor fésülöd, sőt még azt is fontos tudni, hogy milyen törölközővel szárítod. A hajszárító hőfoka és a haj beszárításának időpontja és technikája is fontos kérdéseket vet fel, de most ezeket is megválaszoljuk.

A megfelelő hajszárítás hosszú távon ápoltabb és fényesebb hajat eredményez.

Forrás: Shutterstock

A hajszárítás szabályai a szebb hajkoronáért

A vizes haj érzékeny és kényes, ekkor érheti a legtöbb károsodás, ezért is fontos, hogy odafigyeljünk az ápolására. Amikor a hajszárításról beszélünk, akkor a részletekben rejlik a titok. Néhány trükknek köszönhetően a hajszárítással hosszú távon ápolod a hajad, és az életed is megkönnyíti majd.

1. Válassz mikroszálas törölközőt

A mikroszálas törölköző vagy hajturbán sokkal vékonyabb szintetikus szálakból épül fel, mint a frottír törölköző, ezáltal nem töri el a hajad és jobb a nedvszívó képessége. Először csavard ki a hajadból a vizet, majd használd a törölközőt vagy turbánt. Ne dörzsöld a hajad, ne fésüld ki, és ne tegyél rá semmilyen terméket, várd meg, amíg törölközőszáraz nem lesz.

Hajszárító törülköző, ár: 895 Ft

Forrás: notino.hu

2. Ne fésüld a hajad vizesen

A vizes hajat nem szabad fésülni, mert csak több kárt okozol benne, mint jót teszel vele. Amikor leveszed a törölközőt, még adj a hajadnak nagyjából 10 percet a száradáshoz. Ezután érdemes felvinni egy fésüléskönnyítő ápolót. Ezután, akkor fésüld a hajad, amikor már félig vagy teljesen száraz.

Gyengéd kifésülő permet bio gesztenyével, ár: 3090 Ft

Forrás: yves-rocher.hu

3.Használj megfelelő fésűt

Hiszed vagy sem, vannak kifejezetten vizes hajra kitalált fésűk és kefék. Ezek a kefék gyakran vékony, rugalmas sörtékkel készülnek, amelyek kíméletesebbek a hajszálakhoz, és durva húzás nélkül bontják ki a gubancokat. Vannak olyan kefék is, amelyek lehetővé teszik a levegő áramlását fésülés közben, így szárítják a hajad, miközben fésülködsz. A széles fogú fésű szintén jó választás a nedves hajra.

Hajkefe nedves hajra, ár: 5 299 Ft

Forrás: dm.hu

4. Szárítsd a hajad alacsony hőfokon

A természetes levegőn megszárítani a hajad a legjobb választás, de ha a gyorsabb megoldást választanád és hajszárítóhoz nyúlnál, akkor azt csak azután tedd, hogy a hajad törölközőszáraz és kifésült. A legfontosabb lépés, hogy használj hővédő permetet. Szárítsd a hajad szekciókba szedve, és ami még nagyon fontos: használd a legalacsonyabb hőfokot a hajszárítódon! Ugyan hosszabb ideig fog tartani, de hosszú távon sokkal okosabb megoldás.