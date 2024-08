Hajvágás a holdnaptár szerint: tudd meg, hogy mikor a legjobb beülni a fodrászodhoz

Minden nő erős és dús hajkoronára vágyik. Ennek az eredménynek az eléréséhez gyakran hatalmas mennyiségű hajápolószert használunk és rengeteget költünk a legváltozatosabb termékekre. Pedig kezdő lépésként lehet, hogy elegendő lenne, ha figyelemmel kísérnénk a holdat és az egyes holdfázisok alapján ütemeznénk például a hajvágást. Bár elsőre furcsának tűnhet, sokan a holdnaptárra alapozzák mindennapjaikat és hisznek abban, hogy ezek az égi tényezők segíthetnek a hajápolásban és formázásban is. De vajon valóban hatással van a hold a hajadra? Hogyan alkalmazhatod a hold fázisait a hajápolási rutinodban?

A fogyó hold idején történő hajvágás segíthet abban, hogy megszabaduljunk a töredezett végektől és megőrizzük a haj egészségét

Forrás: Shutterstock/LightField Studios

Hajvágás a holdfázisok szerint

Egyesek úgy tartják, hogy a hold különböző fázisai nemcsak a hajnövekedést befolyásolják, hanem más tevékenységekre is hatással vannak, mint például a kertészkedés vagy a fogyókúra. A négy holdfázis mellett a tizenkét állatövi jegy is fontos szerepet játszik abban, hogy mikor a legideálisabb az idő egy új frizura elkészítésére. Attól függően, hogy a hold melyik fázisban és csillagjegyben van, állítólag hatással van testünkre és szépségünkre is, például, hogy hogyan nő a hajunk és milyen egészséges lesz. Az, hogy hiszel-e a Hold hatásában vagy sem, mindenki egyéni döntése. Igaz, a holdnaptár szerinti hajvágás tudományosan nem bizonyított, de egy próbát mindeképpen megér.

A hold fázisai és hatásuk a hajra

A hold négy fázisa: újhold, növekvő hold, telihold és fogyó hold mind különböző hatással van ránk és hajunkra. Az újhold idején a hajvágás segíthet a haj egészséges növekedésének elősegítésében, mivel a fokozódó energia és a növekvő hold hatására a haj gyorsabban nő. Ez az időszak ideális azok számára, akik hosszabb frizurára vágynak, és szeretnék maximalizálni a haj növekedési ütemét.