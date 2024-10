Liam Neeson bevallotta, őrülten szerelmes Pamela Andersonba

Bár a két színész „szerelme” plátói marad, Liam Neeson és Pamela Anderson szuperlatívuszokban beszéltek egymásról. Kapcsolatuk a The Naked Gun forgatásán meghitt és baráti volt, a színész szerint Anderson fantasztikus lesz a filmben.

Liam Neeson nagyon szeretett Pamelával forgatni

Liam Neeson: „Pamela csodálatos lesz a filmben”

A 72 éves Liam Neeson meglepő vallomást tett: elárulta, hogy a The Naked Gun remake-jének forgatásán „beleszeretett” az 57 éves Pamela Andersonba. „Őrülten szerelmes vagyok belé. Egyszerűen nagyszerű vele dolgozni” – vallotta be Neeson és hozzátette: „Nem tudom eléggé dicsérni”. Liam arról is beszélt, hogy az fogta meg igazán Andersonban, hogy a színésznőnek nincsenek sztárallűrjei, közvetlen és kedves, ami Hollywoodban ritkaságnak számít. „Vicces, és nagyon könnyű vele dolgozni. Csodálatos lesz a filmben” – jelentette ki.

Hasonlóképpen érez Pamela is

Pamela Anderson - aki az utóbbi években a természetesség nagykövetévé vált - hasonló lelkesedéssel nyilatkozott Neesonról, tökéletes úriemberként jellemezte és hozzátette, bámulatos alázattal dolgozik. „A legjobbat hozza ki belőled… tisztelettel, kedvességgel és mély tapasztalattal. Megtiszteltetés volt vele dolgozni” – mondta el Anderson. A színésznő elárulta, hogy Neeson mindig figyelt rá és gondoskodott róla forgatás alatt. „Őszintén vigyázott rám… a kabátját körém csavarta, amikor fáztam” – emlékezett vissza.

„Szerelmük” plátói marad

Bár Neeson rajongása Anderson iránt kétségtelen, kijelentette, hogy ezek az érzelmek pusztán plátóiak. A színész nemrégiben a People magazinnak adott interjújában elmondta, hogy már nem randizik. „Ezen már túl vagyok” – szögezte le.