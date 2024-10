Katalin hercegné sminkje: nem is gondolnád, milyen hétköznapi termékeket használ

Katalin hercegné a kemoterápia utáni első irályi eseményen való részvétele alkalmával szinte sugárzott. Sokan kiszúrták, hogy ugyan Katalin hercegné természetesen is szép, de arcának vonásait egy naturális, könnyed sminkkel emeli ki sminkese. A hercegné sminkjének elkészítéséhez mindössze 4 termékre van szükség.

Katalin hercegné a természetes megjelenést részesíti előnyben.

Katalin hercegné kedvenc sminktermékei

A hercegné szinte mindig ugyanezeket a sminktermékeket használja, tudtuk meg Stacey Gilbert sminkmestertől. A termékek mellett a sminkmester arról is beszámolt, hogy Katalin az esküvőjén is ugyanezeket a termékeket használta, egy dologgal kiegészítve.

„Katalin nagyon könnyű alapozót visel, amely tökéletesen illeszkedik a bőrtónusához. Az alapozón keresztül látszik a bőrének természetes textúrája, ami csak azt mutatja, hogy a minimalista megjelenést kedveli. Látszik, hogy Katalin teljesen ellenzi a vastag fedést és az erősen kontúrozott megjelenést” - mondja a sminkmester.

Katalin a természetességet szimbolizálja a nők számára. A királyi család tagjaitól távol áll a hivalkodás és a feltűnősködés, bármilyen eseményről van szó. Ez alól Katalin sem kivétel, aki akár gyerekeivel jelenik meg, akár egy sokkal komolyabb rendezvényen, mindig visszafogott, természetesen ragyogó arccal és mosollyal áll a közönség és a kamera elé.

Már többször szó volt arról, hogy Katalin hercegné a Bobbi Brown alapozókra esküszik, amely Magyarországon is beszerezhető számos árnyalatban. Ugyanezt viselte akkor is, amikor férjhez ment Vilmos herceghez, viszont kapott egy kis kiegészítést: a MAC Studio arcra és testre való alapozóját is használta Katalin a sminkjéhez.

Bobbi Brown alapozó, ár: 14 274 Ft

MAC arc- és testalapozó, ár: 16 500 Ft

Mindig természetes rózsaszínben pompázó ajkaira a Clarins Instant Light Natural Lip Perfector szájfényt használja, ami hosszan tart, enyhén csillog, és többféle nude és rózsaszín árnyalatban kapható, így te is kiválaszthatod a bőrtónusodhoz legjobban passzolót.

Clarins szájfény, ár: 10 450 Ft

A szemhéjpúder sosem hiányzik Katalinról, még akkor sem, ha az szuper visszafogott és szinte alig észrevehető.

„Az elmúlt néhány évben Katalin az egyszerűbb árnyalatokat választotta, ha szemhéjfestékről volt szó. Semleges színek keverékét használja, amelyeket jól elegyít, szemceruzával és szempillaspirállal párosítva” - mondja a sminkmester.

Katalin az Urban Decay Naked palettájából választ színt, ami passzol a bőréhez és az aktuális eseményhez.