Tudtad? Ez az 5 könnyed mozdulatsor segít a toka eltűntetésében

Az öregedés diszkrét jelei sajnos már a harmincas éveinkben megjelennek, és idővel ezek a finom barázdák, apró szarkalábak egyre látványosabbá válnak. Ezt a látványt még tetézi az idővel megereszkedett bőr, a toka kialakulása, amelynek leggyakoribb oka az elhízás. Az elhízás sok zsírfelesleget eredményez. Mivel a zsír nehezíti az áll alatti bőrt, ez gyakran lógó bőrt, tokát okozhat, amely azt a látszatot kelti, hogy van egy második, alsó állunk is. Bár a folyamatot megállítani nem tudjuk, létezik egy műtétmentes technika a ráncok kisimítására és az arckontúr helyreállítására.

Toka eltűntetése 5 lépésben

Toka ellen a legjobb módszer az arcjóga

Napjainkra egyre divatosabbá vált az esztétikai orvoslás mellett fiatalító arctorna gyakorlatokat is végezni. De vajon valóban hatásos napi néhány perc tükör előtti grimaszolás, és ha igen, hogyan érdemes hozzákezdeni? Amennyiben ezen a téren még teljesen kezdő vagy, akkor meglehet, hogy először egy szakképzett oktatóval érdemes gyakorolni az arcjóga helyes technikáját. Egyedül nem tanácsos belefogni, mert akár nyirokrendszeri problémákat is okozhat. Ha viszont valaki oktató segítségével már elsajátítottad az alapokat, otthon bármikor elvégezheted a mozdulatokat – és az eredmény hamar látszani fog a bőrödön és a nyakadon is.

A kettős áll a nagyon karcsú nőket is érintheti. A korral ugyanis együtt jár az arckontúr megereszkedése, valamint a bőr alatti szövetek, így a zsírszövetek öregedése.

Mi is pontosan az arcjóga?

A Fumiko Takatsu által kidolgozott arcjóga tulajdonképpen egy arcmasszázs és különböző gyakorlatok keveréke, amely a jógához hasonlóan erősíti az arcizmokat és fokozza a vérkeringést, ezáltal pedig csökkenti a finom ráncokat és feszesebb állkapocsvonalat eredményez. Az orrajak barázda feltöltődik, a szem alatti karikák elhalványulnak, a toka visszanyeri feszességét. Az összkép ismét vonzó, egészséges és fiatalos lesz.

Az arcjóga a toka ellen is képes felvenni a harcot

Hogyan szépülhetsz vele hatékonyan? Az arc rengeteg izommal rendelkezik, így valójában teljesen megalapozott az elképzelés, hogy ezeket az izmokat is érdemes átmozgatni, éppúgy, mint amikor a testünket tornáztatjuk A rendszeres gyakorlatokkal ragyogóbb bőrre tehetünk szert, csökkennek a tág pórusok, a szarkalábak elhalványulnak, a lefelé görbülő szájzug megemelkedik, a nyak kisimul, a fáradt arckifejezés eltűnik.

Kinek ajánlott a leginkább?

Az arcjóga tökéletes megoldás kortól és nemtől függetlenül bárkinek. Megelőzés céljából érdemes már 35 éves kortól elkezdeni az arc tornáztatását.