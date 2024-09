A székjóga sokak számára sokkal inkább az idősödő korosztályhoz kapcsolódik, de a szakértők szerint ezek a minimális mozgások drámai módon javíthatják az általános egészséget bármely életkorban. Az ötperces rutin a nap bármelyik szakába beilleszthető és garantáltan jótékony hatással lesz a szervezetre.

Ötperces napi rutin, ami segít javítani a koncentrációt

Forrás: Shutterstock

A feszes izmok megnehezítik a mindennapi életet, és az ülőmunka csak súlyosbítja a kihívásokat. Bár elkerülhetetlen, hogy az idő múlásával veszítsünk rugalmasságunkból, tehetünk lépéseket – pontosabban nyújtásokat –, hogy lassítsuk ezt a folyamatot. A székjóga célja, hogy rugalmasságot és mozgékonyságot biztosítson, ezzel ellensúlyozva az irodai ülőmunkát.

Stacie Dooreck, a kaliforniai Larkspurban dolgozó jógaoktató a Bay Area különböző cégeinél tartott már székjógát.

„Ez minden korosztály számára biztonságos és nagyon gyengéd lehet” – mondta a CNN-nek.

Segít a rugalmasságban, a testtartásban – az irodákban dolgozók általában görnyedten ülnek – és megelőzi az ismétlődő stresszsérüléseket, mint például a kéztőalagút-szindrómát.

A jóga terápiás előnyei jól ismertek; a rendszeres gyakorlás javítja az alvást, csökkenti a vérnyomást, és enyhíti a krónikus fájdalmat.

Az irodai környezetben egy 2012-es tanulmány, amely a Journal of Occupational Health Psychology-ban jelent meg, kimutatta, hogy azok az alkalmazottak, akik részt vettek jóga- és mindfulness-programokban a munkahelyükön, a program végére kevesebb stresszt tapasztaltak, mint azok, akik nem vettek részt. További kutatások azt is kimutatták, hogy a munkahelyi mindfulness-gyakorlatok, mint a jóga, hatékony védelmet nyújthatnak a szorongás, stressz és kiégés ellen. A jóga, akár széken, akár szőnyegen végezzük, a testet és az elmét egyaránt jótékonyan befolyásolja. Egy, a Journal of Alternative and Complementary Medicine-ben megjelent tanulmány kimutatta, hogy azok, akik hetente kétszer jógát és légzőgyakorlatokat végeztek, a depresszió tüneteinek csökkenéséről és a produktivitás növekedéséről számoltak be.