Igazából szerelem: így élnek most kedvenc karácsonyi filmünk szereplői

Emma Thompson

Emma Thompson szívfacsaró jelenete a filmből a mai napig emlékezetes. Thompson továbbra is az egyik legelismertebb brit színésznő, többek között a Nanny McPhee és a Szép remények szereplőjeként. Az utóbbi években feltűnt a Cruella című filmben és a Minden jót Leo Grande-ban, ahol merész és egyedi alakítást nyújtott.

Liam Neeson (Daniel, az özvegy édesapa)

Liam Neeson karrierje az Igazából szerelem után teljesen új irányt vett. Bár korábban főként drámai szerepeiről volt ismert, később akciósztár lett olyan filmek révén, mint a Star Wars - Baljós árnyak, vagy az Elrabolva-sorozat, amellyel egy új generáció is megismerhette. Az utóbbi években Neeson továbbra is az akció műfajában maradt, bár időnként drámai és érzelmes szerepekhez is visszatér.

Martine McCutcheon (Natalie, a piros kabátos lány, aki beleszeret a miniszterelnökbe)

Martine McCutcheont a britek inkább énekesnőként ismerik, bár kétségtelen, hogy a világhír felé az Igazából szerelem repítette. Legjelentősebb szerepe az EastEnders című brit sorozatban volt, ahol Tiffany Mitchellt alakította. Martine nemrég vált el és egy gyermeke van.

Alan Rickman (Harry, Karen férje)

Alan Rickman a film után olyan nagy szerepeket vállalt, mint Perselus Piton karaktere a Harry Potter-filmekben. Rickmant egyedülálló tehetsége és különleges stílusa miatt rengetegen szerették, és számos emlékezetes szerep fűződik a nevéhez. 2016-ban sajnos elhunyt, ám öröksége és szerepei örökre megmaradnak a filmkedvelők szívében.

Bill Nighy (Billy Mack, a rock and roll veterán)

Billy Mack karaktere az Igazából szerelem egyik legszórakoztatóbb eleme volt, és Bill Nighy ezt követően is kedvelt karakterszínész maradt. Olyan filmekben tűnt fel, mint a Karib-tenger kalózai-sorozat és a Harry Potter és a Halál ereklyéi. Nighy az utóbbi években továbbra is aktív maradt, és gyakran láthatjuk vígjátékokban, illetve drámai szerepekben.