Erre vágyik Jennifer Lopez: a színésznő elárulta, hogyan éli a napjait

Három filmbemutató és a Ben Afflecktől való válása után megújulásra vágyik Jennifer Lopez. Fontos számára, hogy ragaszkodjon szigorú esti rutinjához, amely segít neki kipihennie magát és új energiákkal tölti fel.

Megújulásra vágyik Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ragaszkodik az esti rutinjához

„Még a legelfoglaltabb, legpörgősebb ünnepi szezonban is igyekszem következetesen tartani a rutinomat” - mondta a People magazinnak Jennifer Lopez és hozzátette, a lefekvés előtti rituáléja nagyon fontos szerepet játszik az életében. Mindez számára azt jelenti, hogy akkor is figyelmet fordít önmagára, amikor fáradt, például szigorúan követi bőrápolási rutinját, edzeni jár és meditál, hogy frissen és kiegyensúlyozottan nézzen szembe a napi kihívásokkal. Jennifer ügyel arra is, hogy hidratált maradjon, ebben nagy segítségére van a legendássá vált csillogó, személyre szabott pohara. „Bárhova megyek, mindenki a poharamról beszél! Pedig csak viszem a forgatásokra, hogy emlékeztessen a folyadékbevitelre, és teljesen különleges dolog lett belőle” - nyilatkozta.

„Ez az én időm”

Jennifer már csak magára koncentrál, amikor gyerekei, Max és Emme lefekszenek. „Ilyenkor azt érzem, hogy most van itt az én időm. Felteszem az arcmaszkomat, és néha csak a The Great British Baking Show -t nézem” – mondta és hozzátette, válása Ben Afflecktől sok fájdalmat okozott számára, de úgy véli, mindez egy mélyebb, belső utazás kezdete volt. „Szerintem ez az önmagammal és Istennel való mélyebb kapcsolat kereséséről szól” - vélekedik és hozzátette, nyugalomra és megújulásra vágyik.