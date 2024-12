Szakértő szerint a borsmenta a hajnövesztés titka

Serkenti a hajnövesztést

A vérkeringés fokozásának, a tápanyagok gyors bejutásának és a hajhagymák ápolásának köszönhetően a haj megerősödik és gyorsabban nő. Egy 2014-es patkányokon végzett tanulmány szerint a borsmenta olajnak köszönhetően a bőr vastagodott, a tüszőszám növekedett és a tüszőmélység is látványosan javult. Tehát a borsmenta erősebb és vastagabb fejbőrt, megnövekedett szőrszálakat és erősebb rögzítést eredményezett, ami a hullás ellen is nagyon jó eredmény.

Ha hajhullással küzdesz, akkor viszont fontos, hogy tudd, hogy a borsmenta olajnál hatékonyabb megoldások is léteznek. A szakér szerint ki lehet próbálni borsmentát is, de a fejbőrtől és a céltól függ az eredmény, és érdemes egy bőrgyógyászt is megkérdezni, hogy megfelelő lesz-e neked.

Hogyan használd a borsmenta olajat?

Mielőtt elővennél egy üveg tiszta borsmentaolajat, tudj róla, hogy a tiszta illóolajokat hordozóolajban, például jojobaolajban vagy édesmandulaolajban, fel kell hígítani, mielőtt felvihetnéd őket a bőrre. Ha nem hígítod fel, akkor irritációhoz és égéshez vezethet.

Mivel mindenkinek mást igényel a bőre, érdemes egy profit megkéri, hogy készítse el a te hajadra és bőrödre megfelelő keveréket, vagy vegyél olyan terméket, ami már készen, kifejezetten a hajra készült.

Mielőtt használod, végezz tesztet a bőrödön. Semmiképp ne használd, hogyha allergiás vagy a borsmentára, vagy babát vársz. Nem javasolt gyerekeken alkalmazni és bizonyos gyógyszerek szedése mellett sem, így kérdezd ki egy orvos véleményét, mielőtt elkezded használni.