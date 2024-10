A vashiány furcsa jelei a nőknél: Így fedezd fel az orvosok szerint

A vashiány jelei

Bár a vashiányt nem szűrik rutinszerűen, komoly hatással lehet az életminőségedre.

A vashiány tünetei kapcsán fontos megjegyezni, hogy ezeknek a tüneteknek a megléte önmagában még nem jelenti biztosan, hogy vashiányos vagy.

Fáradtság, kimerültség (A vashiány gyakori jele a tartós fáradtság, amely nem múlik el pihenéssel)

Szédülés, ájulásérzés

Pica, vagyis sóvárgás nem élelmiszer, például jég iránt

Mellkasi fájdalom, kellemetlen érzés vagy szorítás

Csökkent agyi funkció

Légszomj (Az alacsony vörösvértest-szám miatt a nők légszomjat tapasztalhatnak, különösen fizikai aktivitás során)

Ingerlékenység vagy hangulatingadozás (A vashiány összefüggésbe hozható a hangulati ingadozásokkal, ingerlékenységgel és szorongással)

Nyugtalan láb szindróma (kényszerítő vágy a lábak mozgatására, különösen nyugalmi állapotban)

Hajhullás (A vashiány súlyosbíthatja a hajhullást, mivel a vas fontos szerepet játszik a haj növekedésében)

Bőrviszketés (mely nem feltétlenül kapcsolódik allergiás reakciókhoz vagy bőrirritációhoz)

Hideg végtagok (a kezek és lábak állandó hidegsége, mivel a vas fontos szerepet játszik a vérkeringésben)

Körömproblémák (törékennyé, elvékonyodottá vagy formájukat vesztetté válhatnak)

Hogyan diagnosztizálható a vashiány?

Először is, ha súlyos vagy aggasztó tüneteket tapasztalsz, mindig keresd fel a kezelőorvosodat. Miután kizárták a komolyabb betegségeket (például mellkasi fájdalom esetén szívproblémákat), az orvosok vérvizsgálattal mérhetik a ferritinszintet.

A ferritin egy, a vérben található fehérje, amely vasat tartalmaz, és megmutatja, mennyi vasraktárad van.

A normális ferritinszint nőknél 30 és 150 nanogramm per milliliter között van, és ha ez 30 alá csökken, az vashiányt jelez – mondja Dr. Akpan. Ha alacsony a vas szintje, annak oka lehet, hogy nem viszel be elegendőt, vagy túl sokat veszítesz belőle – mondja Dr. Keri Peterson, belgyógyász. A vasat az étrendeden keresztül szerzed be, így a vegetáriánusoknak és vegánoknak kihívást jelenthet a megfelelő mennyiség bevitele, mivel a vasat legjobban húsból tudjuk felszívni – teszi hozzá. Ha gyomor-bélrendszeri problémáid vannak, például irritábilis bél szindróma, Crohn-betegség vagy cöliákia, vagy bariátriai műtéten estél át, akkor szintén nehezebben szívódik fel a vas, ezért előfordulhat, hogy nem jutsz elegendőhöz. Egyes gyógyszerek is befolyásolhatják a vas felszívódását.