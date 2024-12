6 furcsa higiéniai szokás, ami működik

4. Cipőmosás minden hónapban

A cipők különleges anyaga különleges ápolást igényel. Ám többen beszámoltak arról, hogy cipőiket havonta egyszer kimossák a mosógépben, így azok mindig tökéletesen tiszták. A titok? Itt a vászon és szövetcipőkről van szó, amelyek mellé érdemes egy-két törölközőt is bedobni a mosógépbe, hogy a cipő ne sérüljön. Mosd hideg beállításon és szárítsd friss levegőn a cipőt.

5. Köldökmosás minden nap

Az intim területek alapos mosásáról, az állandó kézmosásról és a talpak rendszeres radírozásáról is sok információ van, de a köldökmosásról sokan megfeledkeznek, pedig ezt is érdemes naponta alaposan átmosni, hiszen erős szaga lehet, ha nem tartod tisztán.

6. Cink krém, ha plus size vagy

Ha plus size vagy, akkor ezt a tippet neked hoztuk. Zuhanyzás után használj hidrofób, cink-oxid vagy pramokain alapú krémet, és kend be azokat a területeket, ahol a lábad a lágyékkal találkozik. Ha hajlamos vagy az intenzív izzadásra és szagokra ezen a területen, a cink segít megelőzni mindkettőt. A terület száraz és kellemes marad napokig, mivel a krém vízálló. A pramokain enyhíti a viszketést is, hiszen az izzadáshoz gyakran társul irritáció is.