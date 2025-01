Egyre több embert érint: pattanás a fejbőrön – Mi lehet az oka?

Pattanás a fejbőrön? Kevesen beszélnek róla, pedig sokakat érint: nemcsak az arcon, hanem a fejbőrön is megjelenhetnek. Ez az egyre gyakoribb probléma számos tényezőre vezethető vissza, de megfelelő odafigyeléssel és néhány egyszerű szabály betartásával hatékonyan kezelhető. Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a pattanás a fejbőrön témakörben.

Egyre több embert érint a pattanás a fejbőrön.

Forrás: Shutterstock

Pattanás a fejbőrön? Így lehetséges!

Az akne, vagyis a pattanás úgy alakul ki, hogy a faggyúmirigyet eltömíti az olaj, a szennyeződések, valamint az elhalt hámsejtek, majd gyulladás jön létre. Bár legtöbbet az arcunkon lévő pattanásokkal törődünk, testünk bármely pontján megjelenhet ez a bőrelváltozás.

Nagyon gyakran a fejbőr is pattanásos, csak a haj miatt nem vesszük észre. Mivel ott minden egyes szőrtüszőhöz tartozik egy olajmirigy, emellett ez a testrész kitett a természet erőinek, a pattanás a fejbőrön nagyobb eséllyel alakul ki, mint gondolnánk.

Hogyan ismerjük fel a pattanásos fejbőrt?

Pattanás a fejbőrön leggyakrabban a hajvonalon, illetve a szőrtüszők tövében alakul ki, sokan akkor veszik észre, amikor fésülés közben felsértik, ami fájdalmat okoz. Húzó, fájdalmas érzés és kipirosodás jellemző.

Fontos! A pattanás a fejbőrön nem összetévesztendő a folliculitis nevezetű bőrbetegséggel, mely pattanásokra emlékeztető csoportosan megjelenő keléseket okoz a fejbőrön.

A pattanásos fejbőr okai

Akinek zsíros, gyulladásra hajlamos a bőre, fejbőrén is nagy eséllyel alakulnak ki gyulladások. Allergiás reakció, túl sok stressz, nem utolsósorban hormonális változások, valamint bizonyos sampon összevetők is a pattanásos fejbőr okai lehetnek. Erős korpásodás, bizonyos bőrbetegségek és a helytelen zsírban és tejtermékekben gazdag táplálkozás is kiütközhet így.

Pattanásos fejbőr kezelése házilag nagyon is hatékony lehet.

Forrás: Shutterstock

Így kezeld a fejbőrön lévő pattanásokat!

Minden pattanás ellen folytatott kezelés alapja az alapos tisztítás, ez nincs másképp a fejbőr akne esetén sem. Érdemes olyan antimikrobiális sampont választani, mely összehúzza és megnyugtatja a fejbőrt, tisztítja a pórusokat és szabályozza a faggyútermelést.