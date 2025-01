Ez a tökéletes vízhőmérséklet, ha nem akarod, hogy gyorsan öregedjen az arcbőröd

Sokan azért mossuk meleg vízzel az arcunkat, hogy a pórusainkat kitágítsuk és kitisztítsuk, majd hideg vízzel, hogy a pórusok összehúzódjanak, arcunk pedig frissebb legyen. Arról nem is beszélve, hogy a meleg vízhőmérséklet relaxációs hatással van ránk, így zuhanyzás közben szinte mindenki az arcára is engedi a forró vizet. Számos sztár, köztük Jennifer Anniston viszont a jéghideg vízre szavaz, arcát is gyakran jégfürdőzteti. Vajon az extrém vízhőmérséklet jó vagy rossz hatással van az arcra? Valóban jót tesz a pórusoknak? Öregítő vagy fiatalító hatása van az extrém vízhőmérsékletnek az arcra?

A nagyon meleg vízhőmérséklet egyáltalán nem tesz jót az arcbőrödnek a bőrgyógyász szerint.

Forrás: Shutterstock

Így hat az arcbőrödre az extrém vízhőmérséklet

Először is, a pórusaid valójában nem nyílnak ki vagy húzódnak össze

A közhiedelemmel ellentétben a pórusok nem működnek úgy, mint az ablakok. Forró vagy hideg víz hatására nem tágulna ki vagy záródnak össze. „Az igazság az, hogy a pórusoknak nincsenek izmaik, így nem tudnak fizikailag kinyílni vagy bezáródni a hőmérséklet hatására” – mondta Dr. Hannah Kopelman, bőrgyógyász. „A forró víz átmenetileg fellazíthatja a bőrön lévő olajokat és szennyeződéseket, tisztábbnak tűnhetnek tőle a pórusok, de a méretükön nem változtat. A hideg víz pedig átmenetileg összehúzhatja az ereket, feszesebb megjelenést kölcsönözve a bőrnek, de a pórusokat nem szűkíti össze.”

Bár a pórusméretet nagyrészt a genetika határozza meg, néhány más tényező is láthatóbbá teheti őket. Egyes embereknél a faggyúmirigyek eleve nagyobbak, míg másoknál ezek az életkor előrehaladtával növekednek. A hormonok is befolyásolhatják a faggyúmirigyek aktivitását. Az életkorral és a napkárosodással összefüggő bőrrugalmasság-vesztés szintén hatással lehet a bőr szerkezetére, és ezekben az esetekben a pórusok feltűnőbbek lehetnek.

Mi az ideális vízhőmérséklet arcmosáshoz?

Bár a forró vízzel történő arcmosás megnyugtatónak tűnhet, az eltávolíthatja a bőr természetes olajait. Ezek az olajok segítenek megtartani a nedvességet, így a forró víz csökkentheti a bőr nedvességmegőrző képességét, ami érzékenyebbé és hajlamosabbá teheti a szárazságra, pirosságra és irritációra. Hosszú távon a forró vízhőmérséklet súlyosbíthat olyan állapotokat, mint az ekcéma vagy a rosacea, és hozzájárulhat a korai öregedéshez a kollagén és elasztin károsításával..