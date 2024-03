Csupán átverés a tudatos bőrápolás: van fogalmad egyáltalán, mit és miért csinálsz?

Úgy tűnik, mint ha ma a termékek dömpingjében nem is lenne szükség kozmetikusokra, de ez hibás következtetés. Egyrészt ma már a kozmetikai kezelés sem úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt: fél óra a gőzben, durva nyomkodás, fájdalmas sebek és foltok már a múlté (persze, ha körültekintően választasz szakembert). Ehelyett a professzionális kozmetikákban a tisztítás után különféle eljárásokkal hatóanyagokat juttatnak a bőrödbe, tanácsokkal látnak el, amelyek alapján valóban mi is felépíthetünk már otthon egy jobb eséllyel működő bőrápolási rutint. És itt jönnek képbe a skinfluencerek, akiknek egy része valóban megalapozottan ajánlja a termékeket, elmagyarázza, mit, mivel használjunk és milyen kombókat kerüljünk. A segítségükkel olyan termékek is a látószögünkbe kerülhetnek, amelyekkel magunktól nem találkoztunk volna. Tehát nem baj, ha ajánlásra veszünk meg egy-egy kencét, de jobb, ha óvakodunk attól, hogy dömpingszerűen bevásároljunk belőlük.

Forrás: Shutterstock

Valódi szükséglet vagy parasztvakítás a tudatos bőrápolás?

Egészen biztosan ismer mindenki olyan középkorú vagy annál idősebb embert, aki nem hogy tudatosan, de sehogyan se kenegette magát, a kötelező fényvédőt pedig maximum naptej formájában a nyaraláson használta, és mégis ragyogó a bőre. Százszámra látunk olyanokat is, akiknek a huszadik új rutin után sem javult, szélsőséges esetben még romlik is a bőrképük. Ők joggal kérdezhetik meg maguktól: tényleg szükség van erre? A kérdésre se egyértelmű igennel, se nemmel nem lehet válaszolni. Az talán biztos, hogy a szappanos arcmosásnál hatékonyabb és kíméletesebbek a kifejezetten arcra kifejlesztett lemosók, és tudományosan igazolták a fényvédő mindennapos használatának fontosságát is. Az is biztos, hogy a jól kiválasztott termékek, pláne, ha egyszerre nem öt új szérumot vezetünk be a rutinunkba, sokat segíthetnek, de azt sem árt tudni, hogy ezeket egyáltalán nem közelező használni.