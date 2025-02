Az egyik legnépszerűbb diéta durván lassítja a haj növekedését

Az időszakos böjt egyre népszerűbb életmódváltási forma, amelynek célja a fogyás, az anyagcsere javítása és az általános egészségi állapot optimalizálása. Bár sokan olyan pozitív eredményekről számolnak be, mint a jobb közérzet és a fogyás, az időszakos böjt mellékhatásai között olykor megjelenhet a hajhullás is.

A böjt diéták lelassíthatják a haj növekedését és krónikus hajhullást is okozhatnak

Forrás: Shutterstock

Ez a diéta csökkentheti a haj növekedését

Egy adott étrendet követőknél fokozottan oda kell figyelni az ásványi anyagokra és nyomelemekre, hiszen a követett étrend gyakran nem fedezi kellő mértékben a megkívánt vitamin és ásványianyag-szükségletet. A vegán, illetve vegetáriánus étrendet követők számára például kiemelt jelentőséggel bír, hogy a vasbevitelre gondot fordítsanak, hiszen a táplálékkal bevitt vasszükségletük majdnem kétszer annyi, mint a húsevőké. Valamint egyes szigorú diétáknál ugyanezen okokból kifolyólag egészségügyi problémák is kialakulhatnak.

Az elmúlt években egyre több kutatás foglalkozott az időszakos böjt szervezetünkre, egészségünkre gyakorolt hatásaival. Nem szabad azonban úgy tekinteni az időszakos böjtölésre, mint egy tökéletes, hibátlan és mindenki számára megfelelő diétára. Több kellemetlen, sőt veszélyes mellékhatása is lehet ugyanis, például a kiszáradás, a fejfájások, az állandó gyomorégés, a kellemetlen lehelet és krónikus hajhullás. Ha valaki úgy kezd el böjtölni, hogy korábban rendszeresen evett és gyakran nassolt is, a szokások megváltozása stresszel, idegeskedéssel, szorongással, alvászavarokkal is együtt járhat.

Valamint egyes szakemberek szerint az időszakos böjtölés csak ideiglenes megoldást nyújt az elhízás ellen, de nem segít egészségesebb szokásokat elsajátítani, tehát valódi életmódváltás nem történik. A dőzsölés-koplalás váltogatása akár étkezési zavarokhoz is vezethet.

A szigorú léböjt súlyos tápanyaghiányhoz vezet, ami gátolja a hajnövekedést és súlyos hajhullást okoz. A kínai Zhejiang állambeli Westlake Egyetem kutatói szerint ennek valószínűleg az az oka, hogy ez a fajta étrend kiéhezteti a sejteket és gátolja az egészséges hajnövekedést.