Ez a 4000 éves szépségtrükk jobb, mint bármelyik drága balzsam – Így használd a ragyogó hajért

Annak ellenére, hogy keleten már több mint 4000 éve használják szépségápolási alapanyagként, nyugaton csak az elmúlt évtizedben kezdtünk el rajongani a kókuszzsírért. Legyen szó sütésről, főzésről vagy akár bőrápolásról, a kókuszzsír mindenben a segítségedre lehet. De hogyan használjuk a hajunkra?

A kókuszzsír akár a hajnövekedésben is segíthet.

Forrás: Shutterstock

A kókuszzsír szerepe a szépségápolásban

A hírességek, köztük Kourtney Kardashian és Miranda Kerr, az elmúlt években sokszor hangsúlyozták a természetes olaj előnyeit, és márkák egész sorait dobták piacra a kókuszolaj kivonatú termékeiket a szépségápolástól egészen a hajápolásig. Sajnos az erős napsütés, a hajszárító, a légkondi mind-mind káros hatással vannak a hajunkra. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a trópusokon élő embereknek, akik a szárító napsütésnek sokkal inkább ki vannak téve, szép fényes hajuk és puha bőrük van.

A titok nyitja nem más, mint a kókuszolaj:

az indonéz hölgyek kókusztejjel mosnak hajat, a polinéz nők pedig bőrre és hajra is kenik a kókuszból kisajtolt olajat.

Egyes kutatások már azt is kimutatták, hogy a kókuszzsír nyugtatja a fejbőrt a rengeteg vitaminnak és zsírsavnak, a laurinsavnak köszönhetően. Mindemellett hidratálja a hajszálakat, így simább, puhább, erősebb lesz tőle a haj, és állítólag a hajnövekedésben is segít.

Hogyan használható a kókuszzsír a hajra?

A kókuszzsírt száraz vagy nedves hajra is kenhetjük, és sampon előtti kezelésként is használhatjuk a száraz hajra kenve, mielőtt megmosnánk azt. Ha hajmaszkként alkalmazzuk, akkor egész éjszakára is a hajunkon hagyhatjuk, de 20-30 perc után is lemoshatjuk.

Ha vékony szálú a hajunk, ügyeljünk arra, hogy az olaj ne érje a fejbőrünket, csak a hajvégekre kenjük azt.

Ezekre jó a kókuszzsír:

Belsőleg alkalmazva elősegíti a hajnövekedést és gátolja a kopaszodást. Napi 4 evőkanál elfogyasztása már látványos eredményeket hozhat.

Száraz, töredezett, fénytelen haj esetén hajmosás után kenjük fel a még nedves, törölközővel leitatott hajra a kókuszolajat, takarjuk le zuhanysapkával, majd 30 perc után mossuk meg ismét a hajunkat.

Korpás haj vagy fejbőr esetén a kókuszolajat masszírozzuk a fejbőrbe, vagy száraz hajra tegyük fel pakolásként.

Tetűfertőzés esetén a kókuszolaj a hajra kenve nem csak a tetveket, hanem a serkéket is hatékonyan elpusztítja – miközben ápolja is a hajat és a fejbőrt. Óriási előnye, hogy vegyszermentes és biztos megoldást kínál, hiszen az olajtól gyakorlatilag megfulladnak a tetvek, és a serkék sem jutnak levegőhöz. Mivel mechanikai úton hat, a kókuszolaj nagyon jó hatásfokú tetűirtó a nagyon hosszú, dús, göndör hajra is, így egy-egy óvodai vagy iskolai fertőzés miatt a kislányoknak nem kell megválniuk már a hosszú hajuktól.

Koszmó ellen is hatásos és bababarát megoldást kínál a kókuszolaj: kenjük a baba fejére és hajára, hagyjuk rajta pár percig, majd egy puha kefével egyszerűen fésüljük ki a koszmót.

Hajkondicionáló is készíthető kókuszolajból száraz, töredezett hajra: öntsünk egy üvegbe 2 teáskanál kókuszolajat, 2 bögre desztillált vizet, valamint zsíros, irritált bőr esetén pár csepp teafaolajat, száraz fejbőr esetén rozmaringolajat, rózsavizet, alaposan rázzuk össze, és már készen is vagyunk! Ezt a kondicionálót nem kell kimosni a hajból úgy, mint a pakolásokat, és ajánlatos a hűtőben tartani.

Minden hajtípusra jó a kókuszolaj?

A kókuszolaj alkalmazása a bőrre és hajra teljesen biztonságos, de itt is ajánlott önmérsékletet tanúsítani.

Az egyetlen ártalom az lehet, hogy a kókuszolaj túlzásba vitt használata esetén az olaj lerakódhat a fejbőrre és a hajra, amitől aztán – főleg a vékony szálú – haj zsíros tapintású lesz, és lelapul.

Ez könnyen elkerülhető, ha csak kis mennyiséget használunk, és esetleg csak a hajvégekre, vagy a hajszál közepétől a hajvégekig alkalmazzuk.