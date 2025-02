Borzasztóan ronda, de mégis hódít ez a körömtrend: te kipróbálnád?

Ha beírod a TikTokra vagy Instagramra, hogy „reverse nails”, azaz fordított körmök, akkor számos videóval fogsz találkozni, amelyek egy furcsa, de látványos manikűrt mutatnak be. 2024 márciusában a Coperni divatház őszi-téli bemutatója során sokaknak feltűnt a furcsa módon, fordítva a körmökre helyezett műköröm, ami krómos színekben pompázott. A kifutón, egy magazin oldalain és esztétikus manikűrt bemutató képeken talán jól néz ki a trend, de el tudod képzelni a hétköznapokban? Mutatjuk mi az a reverse nails körömtrend.

A reverse nails körömtrend a Coperni divatbemutatón indult.

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

A reverse nails körömtrend ronda, de hódít

A sztárok körében már hódít a furcsa, visszafelé felrakott, vagy fordított köröm, ami a közösségi médiában csak mint „reverse nails” szerepel. Megan Thee Stallion rapper kezén már láthattuk az izgalmas manikűrt a Gaurav Gupta bemutatón a párizsi haute couture divathét alatt.

Maradandó vagy múló körömtrend?

A kifutó és a hétköznapi emberek között manapság már nincs nagy távolság, ezt bizonyítja az is, hogy 2024 ősz végén megnövekedett a „reverse nails” posztok száma, és ez a trend azóta is tart, így elképzelhető, hogy nemsokára a barátnőinken is látni fogjuk, de lehet, hogy éppen te döntesz úgy, hogy kipróbálod.

Hogyan készül a körömtrend?

A körömtrend elkészítése viszonylag egyszerű egy körmös számára. Próbálkozhatsz otthon is vele, de szerintünk érdemes egy tapasztalt szakemberhez fordulni. A köröm úgy készül, hogy a hagyományos stiletto műkörmöt egyszerűen a hegyével fordítva, a köröm növekedésével ellentétes irányba rakják fel, azaz a köröm szépen rásimul az ujjaidra. Nagyon furcsa a látvány, de mégis működik. Ezután mehet rá valami futurisztikus hatást keltő körömlakk.