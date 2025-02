Turkálóetikett: ezt az 5 ruhadarabot soha ne vedd meg használtan!

A second hand boltok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mivel ezekben az üzletekben a márkás ruhák igen kedvező áron is beszerezhetők, nem mellesleg itt olyan egyedi darabokra is bukkanhatunk, amik biztos nem jönnek szembe velünk az utcán. Nem árt azonban szem előtt tartani néhány alapszabályt, ha turkálóból vásárolunk.

A turkálók, a vintage boltok és a közösségi ruhacserék valódi kincsesbányák a divatrajongók számára. A használtruha-üzletekben való vásárlással ráadásul nemcsak spórolhatunk, de a környezetünket is védhetjük. Nem mellesleg, egy kis tudatossággal, a már pár ezer forintos darabokkal is könnyedén felfrissíthetjük a ruhatárunkat. Bár az egyedi kincsek nem pottyannak maguktól az ölünkbe, turizás során általában több időt és energiát kell befektetni a megfelelő ruhadarab megtalálásába, cserébe szinte biztosak lehetünk abban, hogy az aktuális szettünk egyszerre sokoldalú, egyedi és mégis ultra nőies és nagyon divatos. Turkáló etikett: ezeket a ruhákat soha ne vedd meg használtan!

Forrás: Shutterstock Turkálóetikett: ezeket a darabokat jobb, ha nem viszed haza magaddal Vintage ruhák esetén további előny, hogy általában régebbi, de minőségi darabokról van szó, amik nagyszüleink idejében minőségibb anyagból, hosszabb távra készültek, ráadásul olyan történettel rendelkeznek, amikkel a fast fashion darabok tuti nem. Azonban, míg egy lenge tavaszi ruha, motoros dzseki vagy táska tökéletes lehet, egyes ruhák vásárlása kockázatosabb, ha használtan szerzed be. Következzen hát 5 ruhadarab, amit jobb, ha soha nem veszel meg egy turkálóban sem! 1. Fehérneműk: beleértve a harisnyát és zoknit Van egy jó oka annak, hogy miért nem engedélyezik az üzletek a fehérneműk visszavételét, még akkor sem, ha teljesen új darabról van szó. Nyilvánvaló, hogy a testünkhöz közvetlenül érintkező bugyit és melltartót nem tanácsos használtan megvásárolni, még akkor sem, ha eladás előtt alaposan ki lett tisztítva. Az intim higiénia és a fertőzések elkerülése érdekében javasolt új darabokat választani. 2. Fürdőruhák: bármennyire is tetszik A fürdőruhák is közvetlenül érintkeznek a bőrünkkel, és mivel nehezen tisztíthatóak, olyan baktériumokat, vírusokat, gombákat tartalmazhatnak, amelyek viselésével pillanatok alatt felboríthatják a hüvely belső egyensúlyát. De a melltartókat azért sem érdemes használtan venni, mert azok már az előző tulajdonos idomaihoz igazodtak, és így elhasználódtak, eldeformálódtak. A rosszul megválasztott melltartó pedig egészségtelen. 3. Télikabátok: különösen tollkabátok Mivel a tollkabátok a hideg hónapokban a legnépszerűbbek, fontos meggyőződnünk arról, hogy a kabátot megfelelően tisztították, mivel a benne lévő toll könnyen magába szívhatja a nedvességet és szagokat. Ha egy ruhadarab kellemetlen szagú, valószínűleg már beépült az anyagba, és nem fog eltűnni, bármivel is próbálkozunk. Ráadásul az ilyen ruhák tisztítása nem csak költséges, de nem mindig sikeres, és sok esetben a kellemetlen szagok megmaradnak.

Érdemes kétszer is meggondolni, hogy hazaviszed-e a nehezen tisztítható ruhákat

Forrás: Shutterstock 4. Lábbelik: főleg a bőrből készült zárt darabok Vásárlás előtt érdemes minden cipőt alaposan átnézni, mert ha a korábbi tulajdonos lábának eloszlása miatt eldeformálódott, megkopott, az könnyen sérüléseket okozhat a lábainkon, a csípőnkön és a hátunkon, főleg ha hosszabb ideig hordjuk őket. Különösen vigyázzunk a sportcipőkkel, és a zárt bőrcipőkkel. Kincsvadászat során mindig ellenőrizzük a cipők állapotát, hogy elkerüljük a későbbi kényelmetlenségeket. 5. Gyerekruha: különösen pizsamák, alvóruhák A gyerekruhákat gyakran szigorúbb biztonsági előírásoknak vetik alá, mint a felnőtt ruhákat, és gyakran visszahívásokat rendelnek el a biztonságot veszélyeztető jellemzők, például a zsinórok miatt. Bár a használt boltoknak ellenőrizniük kell, hogy ne áruljanak ilyen darabokat, nehéz biztosan tudni, hogy mindegyik visszahívott terméket eltávolítottak-e, így jobb nem kockáztatni. A biztonsága érdekében vásároljunk inkább új ruházatot a kicsiknek.