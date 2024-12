Vintage ruhaboltok, ahova érdemes betérned Budapesten

2024-ben végre eljutottuk odáig, hogy sztárok és influenszerek is büszkén felvállalják, hogy ők bizony hatalmas lelkesedéssel túrják fel a legnagyobb ruhakupacokat egyedi és extravagáns darabok után kutatva. Egyesek a minőséget tekintik elsődleges szempontnak, míg mások a turkálókban vásárolt darabokat beépítik az öltözködésükbe, követve a divat legfrissebb irányzatait. Régen a second hand boltok egyet jelentettek a szegénységgel, mára környezetkímélő életvitellé vált. Na, de lássuk, hol találhatjuk a legszuperebb darabokat!

Vintage ruhaboltok Budapesten, ahol egyszerűen muszáj vásárolni

Forrás: Shutterstock

Vintage ruhaboltok, méltán népszerű second hand üzletek:

Humana Vintage

A budai és pesti oldalon is üzletekkel rendelkező Humana Vintage-ben mindenki megtalálja, amit keres, és azt is, amiről nem is tudta, hogy szüksége van rá. Az üzletek két-, illetve öthetes kollekcióváltással dolgoznak. A kéthetes periódusokban az árak az első héten 1500 forintról indulnak, majd a második hét végén, szombaton az üzletben található összes holmit, a kabáttól kezdve a táskákig, 100 forint/darab áron árusítják ki.

Hol találod? Budapest, 1052 Károly krt. 8. / Budapest 1085, József krt. 74.

Cream

2009-ben nyitottuk meg Budapesten a Rákóczi úton első használt ruha boltunk, mindössze 120 nm-en. Ezt még több követte, egyre nagyobb méretűek, egyre szélesebb választékkal. Legnagyobb üzletünk a Blaha Lujza téren található, ahol 1000 nm-en kínál női és férfiruhák mellett már gyermekruhát és lakástextilt is. Annak ellenére, hogy a külső megítélés alapján silány árut várnánk, a Cream üzletek magas színvonalát kínálnak. A ruhák szín szerint rendszerezve, vállfára akasztva kínálják magukat.

Hol találod? Rákóczi út 36. szám alatt, pár perc sétára a Blahától az Astoria felé / A Corvin sétánytól pár percre, a Corvin Mozi oldalánál / A Nyugati téri aluljáróban a Westend felé / Az Astoria és a Deák tér között / Vámház krt. Lónyay utca sarkán.

A használt darabok között mindenki talál magának előnyös fazonú ruhadarabokat

Forrás: Shutterstock

Szputnyik

A belvárosi Szputnyik shopban a használt vintage termékek mellett a kortárs divat is képviselteti magát, de arra gondosan ügyelnek, hogy az új darabok is egyedi mintákat hordozzanak és más formákat öltsenek, mint ami megszokott. Megtalálható náluk néhány nagy világmárka is, amiknél viszont szempont, hogy etikusak és fenntarthatók legyenek, mint például a Toms, a Birkenstock vagy a Dr. Martens.