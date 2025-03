A könyvtárosnő-frizura a legújabb trend: ez az a haj, ami mindenkinek jól áll

A könyvtárosokról sok negatív sztereotípia alakult ki, pedig tőlük is el lehet lesni hasznos szépségtippeket. Egy friss frizuratrend az ő hajviseletüket utánozza, ami kivétel nélkül, szinte mindenkinek jól áll, de még sok forgóval is könnyen kezelhető. De hogyan is kell elképzelni ezt a fazont?

A könyvtárosnő frizura könnyen formázható és szinte mindenkinek jól áll.

Forrás: Getty Images

A sok hajforgó átka

Az emberi ujjlenyomathoz hasonlóan a fejbőr is meghatározott, csak egyetlen személyre jellemző mintázattal van ellátva. Ez sokszor viszont ahhoz vezet, hogy az ember fején egynél több, akár 3-4 hajforgó is ott díszeleg. Mivel hajforgó eltüntetése nem lehetséges, egy megfelelő frizura hozhat megoldást.

Akinek pedig sok hajforgója van, kisebb vagyont is elkölthet hajformázókra, a rakoncátlan hajszálak akkor is összevissza állnak.

Megfelelő hajviselet megtalálása senkinek sem egyszerű, de a sokforgósok számára extrán nehezített, pláne ha még frufrut is vágatnának maguknak. Néhány frizura kifejezetten igényes, sok formázást igényel, azonban van egy olyan fazon, amit könnyű kezelni, mindenkin jól mutat, és megmenti a sok hajforgóval megáldottak életét.

Milyen a könyvtárosnő-frizura?

A könyvtárosnő-frizura nem egy konkrét fazon, inkább a fodrászok által alkalmazott hajvágási technika. Lényege annyi, hogy minden hajtincset a növekedési iránynak megfelelően vágnak le, így a hajkorona nem csak mutatós, de könnyen kezelhető is lesz.

Itt a haj növekedési irányából következik a fazon, rétegelt frizuratípusról van szó.

El kell felejteni a szigorú fazonokat, vonalzóval mérhető haj-aljat, cserébe egy bárkin jól mutató, könnyen formázható frizurát kapunk. A stílus további előnye, hogy még a frufruról sem kell lemondani a sok hajforgóval bajlódóknak.

Könnyen variálható frizura a szépség szolgálatában

Bármilyen színű és hosszúságú hajból elkészíthető ez a hajfazon, amit remekül kombinálhatunk a legfrissebb hajtrendekkel, ahogy hajdíszekből is kedvünkre válogathatunk.

Ami még szuperebbé teszi ezt a fazont, hogy kifejezetten jól mutat vékony szálú hajból, főleg, ha az még enyhén hullámos. Mindemellett pompásan kiemeli az arcvonásokat, így amennyiben könyvtárosnő-frizura mellett tesszük le a voksunkat, akkor ne legyünk szégyenlősek erősebb sminkhez nyúlni.