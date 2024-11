Audrey Hepburn kedvenc kiegészítője újra trendi: mutatjuk, hogyan viseld

Ár: 9.375 Ft

Forrás: zalando.hu

Kabátként is megállja a helyét

Az elegáns és nőies megjelenés a részletekben rejlik. Egy hatalmas, oversize sállal tuti nem lősz mellé. Ha nincs túl hűvös, csak hagyd simán lógva, hogy hosszabbnak mutassa a felsőtestedet. Ügyelj, hogy színben harmonizáljon a szetteddel. Ennél a megoldásnál a vastagabb anyagok is szóba jöhetnek, sőt, talán azzal még előnyösebben is mutat. Csupán egy övre lesz szükséged, és voilà, kész is a tökéletes és sikkes megjelenés.

Ár: 6.595 Ft

Forrás: Mohito.com

A tökéletes hajdísz, ami sose megy ki a divatból

Ha idén ősszel igazán fel szeretnéd dobni az öltözékedet, akkor hajgumi és hajcsattok helyett válassz inkább egy vékony kendőt. Nem csak a zord hideg, szeles időben lehet jó, hanem különleges kiegészítő is, ami tuti nem jön szembe veled az utcán. Ráadásul ma már annyiféle tekerési, kötési mód van, biztosak vagyunk benne, hogy megtalálod a számodra legmegfelelőbbet. A mi személyes kedvencünk, amikor felkötjük szimplán egy lófarokra, vagy kontyba kötve hordjuk. A tökéletes frizura megalkotásához válaszd az Orsay virágos kendőjét.

Ár: 5.840 Ft

Forrás: orsay