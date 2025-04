Így készíts hajnövesztő húsvéti kölnit: ez a házi csodaszer TÉNYLEG működik

Hajhullás ellen bevethetünk hajhullás elleni samponokat, szérumokat, a legjobb hajhullás elleni vitaminokat, rágótablettákat és egyéb csodát ígérő termékeket. De nem biztos, hogy ezek végül meghozzák a várva várt eredményt. Rengeteg oka lehet ugyanis a hajhullának: életkor, stressz, nem megfelelő táplálkozás, vashiány, nőgyógyászati panaszok, hormonális változások (szülést vagy a menopauza időszakát követően), pajzsmirigyproblémák, a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, helytelen hajápolási szokások, vitamin- és ásványi anyag hiány, demodex atkák jelenléte, de akár örökölt hajlam is előidézheti. Ráadásul a haj ritkulása együtt jár az idő múlásával is. Gyönyörű hajkoronád elvesztésbe azonban nem kell belenyugodnod, akárhány éves is vagy. Mutatjuk mit is tehetsz ellene!

Hajhullás ellen: ezt a gyógynövényt dobd be a húsvéti kölnibe

Forrás: Shutterstock

Hajhullás elleni kölni: varászlatos gyógynövény, mely serkenti a hajszálak növekedését

Bár a húsvéti locsolkodás régi, kedves hagyomány, nem minden nő szereti ezt a népszokást, tekintve, hogy a kölnik erőteljes pacsulis illata egy idő után már-már elviselhetetlen keveréket eredményeznek a hajon és a ruházaton. Ráadásul nem minden locsolóparfüm rendelkezik kellemes alapillattal. Mi lenne, ha idén saját készítésű locsolókölnivel lepnéd meg a locsolókat? Ha unod már az olcsó, tömeggyártott illatokat, és inkább valami természetes, egyedi megoldásra vágysz, érdemes saját kezűleg elkészíteni a húsvéti kölnit! Az alábbi pofonegyszerű módszerekkel akár kezdőként is nyugodtan belevághatsz, ráadásul, ha rozmaringot is teszel bele, nyárra akár kétszer olyan dússű válhat a hajad. Ehhez persze nem elég egyszer használni, fontos a kúraszerű alkalmazás!

Mindent erről a csodás gyógynövényről

A rozmaring a mediterrán konyha egyik fő hozzávalója, jellegzetes ízét ezer közül is fel lehet ismerni. Ám nem csupán a konyhában remek alapanyag, ez a gyógynövény a szépségápolásban éppúgy megállja a helyét. Erősíti a tincseket, csökkenti a hajhullás mértékét, valamint fokozza a hajnövekedést is. A rozmaringfőzet DIY hajspray elkészítése meglehetősen egyszerű, hiszen a hozzávalók a legtöbb háztartásban fellelhetők. Mutatjuk, hogyan csináld!

Első lépés: szedd frissen

Az intenzív illat eléréséhez használj friss rozmaringot. A legjobb, ha a saját kertedből szeded le, vagy olyan ismerőstől kapod, aki biztosan nem permetezte. Szedj le egy nagyobb csokor friss rozmaringágat, és vágd apróra a friss, üde leveleket.