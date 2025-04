A jeges csokoládé a szezon legmenőbb hajszíne

Ahogy a tavasz beköszönt, és a természet újjáéled, sokan érzik úgy, hogy itt az ideje a megújulásnak – és mi lehetne jobb módja ennek, mint egy friss hajszín? Idén a jeges csokoládé hajszín hódít, amely hűvös tónusaival és fényes ragyogásával mindenkit levesz a lábáról.

Bella Hadid is belépett a jeges csokoládé hajszín követői közé.

Forrás: Getty Images

De mi is pontosan a jeges csokoládé hajszín?

Képzelj el egy gazdag, csokoládébarna alapot, amelyet hűvös, hamvas árnyalatok egészítenek ki, létrehozva ezzel egy elegáns és modern megjelenést. Ez a szín nemcsak, hogy lenyűgözően mutat, de sokoldalúságának köszönhetően szinte minden bőrtónushoz illik.

A Who What Wear szerint a jeges csokoládé hajszín különösen népszerű a párizsi divatvilágban, ahol a nők mindig is híresek voltak kifinomult stílusukról és természetes szépségükről.

Ez a hajszín gazdag, hűvös tónusú csokoládé árnyalatot jelent, amely olyan finom, mint amilyennek hangzik. Azonban az igazán különlegessé a fényes, irizáló hatás teszi, amelytől a haj igazán drágának tűnik.

Nem csoda, hogy még a hírességek is előszeretettel választják ezt a színt. Bella Hadid például nemrégiben mutatkozott jeges csokoládé hajszínnel, ami tovább növelte a trend népszerűségét. De nemcsak a modellek és színésznők körében hódít ez az árnyalat, a közösségimédia-platformokon is egyre több influenszer osztja meg saját jeges csokoládé frizuráját, inspirálva ezzel követőiket.

Ha még nem vagy biztos abban, hogy a jeges csokoládé hajszín neked való, gondolj csak bele, milyen sokoldalú ez az árnyalat. Legyen szó egy elegáns esti rendezvényről vagy egy laza hétköznapi programról, ez a hajszín minden alkalomhoz tökéletesen illik. Ráadásul könnyen variálható különböző frizurákkal és kiegészítőkkel, így mindig friss és izgalmas megjelenést kölcsönöz viselőjének.