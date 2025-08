Nem számítottak a Guns N' Roses frontemberére a Hungaroringen — Axl Rose-t egy kisebb baleset is érte a Magyar Nagydíjon

A Forma-1 Magyar Nagydíjon idén is megjelentek a magyar sztárok. Ám Liptai Claudia, Stohl András, Dobó Kata és mások mellett külföldi nagyágyúk is megjelentek a Hungaroringen. Axl Rose is ott van Mogyoródon, és bár érte egy kisebb baleset, a fotók alapján nagyon jól érzi magát.

Júliusban a Puskás Arénába adott koncertet, most pedig a Hungaroringen látható Axl Rose, akire ugyan nem számítottak, de annál jobban örültek a boxutcában. A Guns N' Roses frontemberének ugyan meggyűlt a baja egy fagylalttal, de ez sem vette el a kedvét a Forma-1-től. Axl Rose megjelenése sokakat meglepett a Hungaroringen

Forrás: AFP Axl Rose a Hungaroringen Verstappennek drukkol Axl Rose szereti a nyilvánosságot, a közönséget, így nagyon szívesen áll a kamerák elé. A Guns N' Roses frontembere a boxutcában elárulta, hogy melyik csapatnak és versenyzőnek drukkol. Az énekes azt szeretné, ha Max Verstappen nyerné meg a Magyar Nagydíjat. Axl Rose egy fagylaltot is elnyalt a verseny előtt, és bár az a nagy melegben a csöpögésével okozott neki némi bosszúságot, a jókedvét nem tudta elvenni. Vidáman fotózkodott a Red Bull csapatával a 40. Magyar Nagydíj helyszínén, Mogyoródon. További fotókat a Borsonline oldalán láthatsz.