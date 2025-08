Egyre biztosabb: erről a rettegett nőről mintázhatták Az ördög Pradát visel főszereplőjét

Bár hivatalosan soha senki nem erősítette meg, mégis a fél világ úgy gondolja, hogy a női magazinok koronázatlan királynője, Anna Wintour ihlette Az ördög Pradát visel című film főszereplőjét, Miranda Priestlyt. Anna 37 éven át volt a Vogue magazin főszerkesztője, így nem volt nehéz összekötni a karrierjét a filmbéli karakterrel. Most összeszedtük nektek az összes apró utalást arra, hogy miért gondolják az emberek, hogy Miranda karaktere azonos lehet Anna Wintourral.

Az ördög Pradát visel főszereplőjéről, Anna Wintourról mintázhatták

Forrás: GC Images

Az ördög Pradát visel második részében talán választ kaphatunk az örök kérdésre

Ahogy arról lapunk is több cikkben beszámolt, elkezdődött Az ördög Pradát visel című film második részének forgatása. A filmben visszatérnek kedvenceink, a Meryl Streep által megformált Miranda Priestly és a Stanley Tucci által játszott Nigel is, és divatosabbak mint valaha. Mellettük újra felveszi a kis kosztümjét Anna Hathaway is, úgyhogy az eredeti csapattal vág neki a stáb a forgatásoknak. Az új részben nyomon követhetjük Miranda birodalmának épülését és terjeszkedését, így valószínű még több jele lesz annak, hogy a főszereplő karakterét Anna Wintour ihlette-e.

A life.hu TikTok-videójában összeszedtünk minden olyan apró jelet, ami arra utal, hogy a Vogue korábbi főszerkesztőjéről szól az ikonikus film: