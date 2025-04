Ez az egyszerű kiegészítő segíthet megállítani a körömtöredezést

Akár természetesek a körmeid, akár gél- vagy akrilmanikűrt használsz, nagyon sok olyan hatás éri a körmöket, ami töredezést okoz. A körömtöredezés viszont szerencsére egy orvosolható probléma, amihez nincs szükség komoly beavatkozásokra, csak néhány életmódbeli változtatásra. A körmök akár az étkezés javításától vagy az acetonmentes körömlemosó használatától is visszanyerhetik eredeti fényüket, de az egyszerű háztartásbeli kiegészítő is segíthet. Mutatjuk a körömtöredezés okait, és hogy hogyan erősítsd a körmöket.

A körömápolók mellett az egyszerű háztartási kiegészítők is segíthetnek a körömtöredezés ellen.

Forrás: Shutterstock

Így tehetsz a körömtöredezés ellen

„Ahogyan mélykondicionáljuk és ápoljuk a száraz, túlkezelt hajat, ugyanolyan fontos a köröm és a körömágy ápolása is.” – mondja Dr. Dana Stern bőrgyógyász, aki a köröm egészségére specializálódott. A szakértő szerint, ha szünetet tartasz a műköröm és a gél lakk használatában, már az is segíthet, de ha a körmeidet rövidre vágva hordod is sokat javul az állapota, mert a rövid körmök kevésbé hajlamosak a törésre és beszakadásra.

A körömtöredezés okai

Dr. Stern szerint a körömkárosodásnak két fő típusa van. Az első kategóriába azok a tényezők tartoznak, amelyeket nehéz befolyásolni, mint a genetika, az öregedés és bizonyos egészségügyi állapotok. A második, gyakoribb kategória azonban a környezetből adódik, és könnyebben kontrollálható. Ilyen tényezők például a gyakori manikűr, a körmök eszközként való használata, a házimunka és a vegyszerek (például festékek és tisztítószerek) okozta károsodás, a hosszú ideig tartó vízbe merítés (például mosogatás közben) vagy a helytelen reszelés. Adunk pár tippet, hogy ezeket a problémákat hogyan orvosolhatod, hogy megállítsd a körömtöredezést.

Mit tehetsz a körömtöredezés ellen?

Viselj kesztyűt

„A körmök rendkívül jól magukba szívják a vizet, még inkább, mint a bőr” – mondja Dr. Stern. „Amikor a köröm vizet vesz fel, hatalmas nyomás nehezedik a körömsejtekre, ami hámláshoz, töréshez és gyengüléshez vezethet.” Ezért tanácsos kesztyűt viselni mosogatás, vízzel végzett munka vagy fizikai munka közben, amikor a vegyszerek is károsíthatják a körmeid.. Hideg időben is nagyon fontos, hogy megvédd a kezeid a széltől és az alacsony hőmérséklettől, ugyanis ezek is körömtöredezést okoznak.