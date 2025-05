Ékszerek, amiket imádnak a férfiak a nőkön, és amiktől frászt kapnak

Sosem gond, ha tudjuk, hogyan vélekednek a férfiak bizonyos témákban, amikben mi egyhangúan egyetértünk, de valahogyan ők másképpen látják a helyzetet. A férfiak többsége különösen érzékeny az ékszerviseletre, hiszen az ékszer kultúra kialakulását évezredekre vezethetjük vissza. Tudtad, hogy az emberek előbb viseltek ékszereket, mint ruhákat? Az ékszer, mindig is egyfajta státuszszimbólumot jelentett – és még a mai napig is hasonló vonatkozása van, ezért nem csoda, hogy eredendően belekódolódott a szeretett férfiak fejébe. Az ékszerből kiolvasható a társadalmi rang is. Kezdetben egészen az őskorig visszanyúlva leginkább a férfiak viseltek ékszereket, manapság már mindenki számára elérhetőek. Természetesen a bizsu ellen nincsen kivetésük a férfiaknak, csupán a saját szűrőjükön keresztül mást találnak kifinomultnak, vagy szexisnek, mint a hölgyek. Sőt már olyan szépen megmunkált bizsukat gyártanak, hogy nem sok különbség látható ránézésre, egy valódi nemes fémből készült mestermű és az elérhetőbb verzió között. Következzen a meglepő lista!

Az ékszer a férfiak szemén keresztül más fókuszt kap

Forrás: Shutterstock

3 ékszer, amit a férfiak ki nem állhatnak egy nőn

1. Hatalmas, statement ékszerek

Forrás: Shutterstock

A férfiak szerint azok az ékszerek, melyek már túl nagyok, túlzóak és egyáltalán nem vonzóak. Szerintük nem kiemeli a nő bájt, hanem lehúzza azt. Továbbá úgy vélik, ez már átlépi a jó ízlés határát, és annyira magukra vonzzák a figyelmet, hogy az már kellemetlen tud lenni. Hasonlóan vélekednek arról is, ha valaki nem a nagy méretű ékszerek mellett teszi le a voksát, de tele aggatja magát sok kisebb, apró ékszerrel.

2. Hatalmas gyémántok (vagy utánzatok) és túl sok strasszkő

Forrás: Shutterstock

Vannak olyan események, ahol a csillogás erős hatásfokot vált ki, és teljesen megengedett, hogy még az ékszered is ragyogjon nem csak te. Azonban az urak szerint egy-egy randira felkapni a gyémántnyakláncot (vagy az ócska utánzatot) már túlzás. Úgy gondolják, hogy ez teljesen elrontja az összképet, és meglehetősen gyakran giccses hatást kelt.

3. Extrém vagy sok piercing

Forrás: Shutterstock

Léteznek olyan férfiak, akik szerint dögös a piercing gyűjtemény egy nőn, de ők is az extrém megjelenés kategóriájába sorolhatóak. Azonban a többség a statisztikák szerint ezt egyáltalán nem találja vonzónak. Legyen az orrkarika, piercing az arc több pontján vagy akár egy extrém testékszer, a férfiak nem igazán bolondulnak érte.