2025. aug. 23., szombat Bence

Napi horoszkóp 2025. augusztus 23.: a Bika átszervezi életét, a Skorpió azonnal cselekszik

Angyal Léna
2025.08.23.
Az Újhold a Szűz jegyben tartózkodik, mely rendet termet a káoszban és belső elmélkedésre sarkall. Az, hogy a csillagjegyek mit kezdjenek a lehetőséggel, a napi horoszkópban olvasható.

Ezen az augusztusi szombaton lassan rend teremtődik a káoszban a Szűz Újhold hatására. Emellett a belső vizsgálatot, gyakorlatiasságot, az apró győzelmek ünneplését támogatja a Kozmosz, melyet érdemes kihasználniuk a csillagjegyeknek. Az asztrológiai kép alapján el kell fogadni a dolgok természetes menetét, hisz nem irányíthatunk mindent. Részletekről és további tudnivalókról a napi horoszkópban olvashattok.

Napi horoszkóp 2025. augusztus 23
Mit jósol a napi horoszkóp Szűz Újhold idejére?
Napi horoszkóp 2025. augusztus 23.:

  • Kos napi horoszkóp (03.21.–04.20.)

Egy kis kimozdulás megszokott környezetedből áttöri a mentális blokkot, új perspektívákat ismersz meg. Társasági életedben mágnesként vonzod az új kapcsolatokat. Az Újholdbelső hangod meghallgatására int – Valami fontosat akar közölni.

  • Bika napi horoszkóp (04.21.–05.20.)

Késztetést érzel arra, hogy apró változtatások útján átszervezd életed. A Szűz Újhold pártolja kreatív törekvéseidet, remek az időzítés alkotó tevékenységre. Csapatmunka révén sikerre viheted projektjeidet.

  • Ikrek napi horoszkóp (05.21.–06.21.)

Ismerj meg új előadókat zenekarokat, mert az új ritmusok bámulatosan feldobják hangulatodat. A Vénusz megvilágítja kommunikációs szektorodat, melynek révén érdekes beszélgetéseket kezdeményezel. Csak arra áldozz energiát, ami igazán számít.

  • Rák napi horoszkóp (06.22.–07.22.)

Váratlan kiadások rázhatják meg költségvetésedet – Légy éber! Tégy egy lépést hátra, hogy alaposan megtervezhesd karrierutadat. Elevenítsd fel a régi szép időket valakivel, hogy megerősödjenek a kötelékek.

  • Oroszlán napi horoszkóp (07.23.–08.22.)

Kreatív ötleteid hallgató fülekre találnak, ideje megvalósítani azokat. A Merkúr feltölt önbizalommal és Karizmával, ami jól jön a kihívások kezelésekor. Párkapcsolatodat, barátságaidat apró gesztusok révén élénkítheted.

  • Szűz napi horoszkóp (08.23.–09.22.)

A jegyedbe lépő Újhold önvizsgálatra és tervezésre szólít. Figyelem és csendes hallgatás révén közelebb kerülsz szeretteidhez, családodhoz. Remek úton haladsz, melyben aprólékosságod a cél felé vezető jelzőfény.

  • Mérleg napi horoszkóp (09.23.–10.22.)

Tégy rendet a külső és belső káoszban, hogy lelked nyugalmat leljen. Tekintsd át pénzügyidet és faragd le az esetleges plusz költségeket. Vedd fel a kapcsolatot egy régi baráttal, hogy a nosztalgia révén megerősödjön a kapcsolat.

  • Skorpió napi horoszkóp (10.23.–11.22.)

Minél előbb cselekszel, annál előbb éred el céljaidat – Ne késlekedj hát! Vonzanak a mély beszélgetések, azonban kerüld a fölösleges drámákat. A Kozmosz arra ösztönöz, hogy engedd el a régi korlátaidat, mely gúzsba köt.

  • Nyilas napi horoszkóp (11.23.–12.21.)

Arra kér az Univerzum, hogy állj meg egy rövid időre a nagy rohanásban és csendesedj el. Az Újhold hatására megünnepled az eddig elért apró eredményeket. Személyes kapcsolataidban leld meg a függetlenség és elköteleződé közti egyensúlyt.

  • Bak napi horoszkóp (12.22.–01.20.)

Szabadulj meg a fölösleges tárgyaktól, melyek káoszt okoznak otthonodban. Karrieredet előre lendíthetik a kollégákkal, tapasztalt személyekkel ápolt jó kapcsolatok. Tűzz ki reális, hosszú távú célokat a siker érdekében.

  • Vízöntő napi horoszkóp (01.21.–02.18.)

Egy ismeretlen érdeklődési terület felfedezése rejtett képességedet fedi fel. Nyílt, őszinte kommunikáció révén közelebb kerülsz szeretteidhez. Innovatív gondolkodásod révén a társasági élet középpontja leszel.

  • Halak napi horoszkóp (02.19.–03.20.)

Környezeted rendbetétel bámulatos módon növeli a hatékonyságot. Közös érdeklődési kör révén új kapcsolatok kialakításának lehetősége sejlik fel. Az Újhold intuíciódat támogatja, mely segít az önelemzésben, kapcsolataid megértésében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
