Felismered a sztárokat az eljegyzési gyűrűik alapján? Tedd magad próbra ezzel a kvízzel

WireImage - Gregg DeGuire
ékszer eljegyzési gyűrű kvíz
Jónás Ágnes
2025.08.23.
Vágj bele a kvízbe, és nézd meg, mennyire vagy naprakész a hírességek csillogó világában. Felismered a sztárokat pusztán az eljegyzési gyűrű alapján?

Az egyszerű, klasszikus egykarátos gyémántgyűrűktől kezdve a látványos, színes drágakövekkel díszített különlegességekig rengeteg típusa létezik ezeknek az ékszereknek és mindegyik más üzenetet hordoz. Sok esetben a tervezők és a hírességek együtt választják ki a tökéletes eljegyzési gyűrűt, melyek egyébként többet árulnak el a személyiségről, mint gondolnánk. 

eljegyzési gyűrű
Az eljegyzési gyűrű többet árul el a személyiségről, mint gondolnád
Forrás: Getty Images

Eljegyzési gyűrű – 2025-ben a merészségen és az egyediségen a fókusz 

2025-ben az eljegyzési gyűrűk világában a hagyományos formák mellett egyre inkább a különleges, egyedi, személyre szabott darabok kerülnek előtérbe. A háromköves gyűrűk amelyek a múlt, jelen és jövő szimbólumai ismét divatba jöttek, míg a vintage inspirálta darabok a romantikus eleganciát idézik. A színes drágakövek, mint a fekete gyémántok, zafírok és rubinok egyre népszerűbbek, tükrözik a párok egyedi stílusát és ízlését. Emellett a vastagabb, chunky gyűrűk is hódítanak, amelyek karakteres megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek. A 2025-ös trendek tehát a klasszikus elemek modern újraértelmezését és az önkifejezés szabadságát ötvözik.

Most arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered fel a sztárokat pusztán az ikonikus eljegyzési gyűrűik alapján. Készen állsz? Akkor indulhat a kvíz!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/9 Kinek az eljegyzési gyűrűje lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/9 Vajon melyik híresség ujján díszeleg ez a szép eljegyzési gyűrű?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/9 Kinek az ujját díszíti ez a csillogó királyi ékszer?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/9 Ki ennek a csodaszép eljegyzési gyűrűnek a boldog tulajdonosa?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/9 Na és ez kié lehet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/9 Kié lehet ez a drága szépség?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/9 Kit jegyeztek el ezzel a csodaszép gyűrűvel?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/9 Felismered, hogy ez kinek az eljegyzési gyűrűje lehet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/9 Kinek az eljegyzési gyűrűje lehet ez a különleges darab?

 

