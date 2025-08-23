Felismered a sztárokat az eljegyzési gyűrűik alapján? Tedd magad próbra ezzel a kvízzel

Az egyszerű, klasszikus egykarátos gyémántgyűrűktől kezdve a látványos, színes drágakövekkel díszített különlegességekig rengeteg típusa létezik ezeknek az ékszereknek és mindegyik más üzenetet hordoz. Sok esetben a tervezők és a hírességek együtt választják ki a tökéletes eljegyzési gyűrűt, melyek egyébként többet árulnak el a személyiségről, mint gondolnánk.

Az eljegyzési gyűrű többet árul el a személyiségről, mint gondolnád

Forrás: Getty Images

Eljegyzési gyűrű – 2025-ben a merészségen és az egyediségen a fókusz

2025-ben az eljegyzési gyűrűk világában a hagyományos formák mellett egyre inkább a különleges, egyedi, személyre szabott darabok kerülnek előtérbe. A háromköves gyűrűk – amelyek a múlt, jelen és jövő szimbólumai – ismét divatba jöttek, míg a vintage inspirálta darabok a romantikus eleganciát idézik. A színes drágakövek, mint a fekete gyémántok, zafírok és rubinok egyre népszerűbbek, tükrözik a párok egyedi stílusát és ízlését. Emellett a vastagabb, chunky gyűrűk is hódítanak, amelyek karakteres megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek. A 2025-ös trendek tehát a klasszikus elemek modern újraértelmezését és az önkifejezés szabadságát ötvözik.