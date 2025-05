Locsolj pezsgőt a fürtjeidre! — A legújabb őrület a pezsgős hajpakolás

Meglepő módon, egyre népszerűbbek az alkoholos hajpakolások. Nem csoda, hiszen a pezsgőtől üde, fényes és dús lehet a hajunk. Úgy fog ragyogni, mint a poharadban gyöngyöző, zamatos pezsgő! Van még pár meredek, újhullámos megközelítése a hajápolásnak, amiről biztosan te is hallottál, például hogy a kóla jót tesz a hajnak. Most viszont itt a legújabb trend, ami egy kis luxust hivatott csempészni a hajgondoskodásba. Amerikában a legmenőbb hajszalonokban már nemcsak egy pohár hűvös pezsgővel kínálnak, hanem a pezsgős hajpakolás is szerepel a repertoárjukban. De mit tehetünk abban az esetben, ha mi is kipróbálnánk ezt a varázslatot, de a fodrászunk nem foglalkozik ilyesmivel? Ne aggódj, nem kell lemaradnod a luxusélményről. Ha pezsgőpakolással részegítenéd meg a tincseidet, akkor elhoztuk a tökéletes receptet számodra.

A pezsgő nemcsak egy ünnepi vagy parti ital. Remekül funkcionál hajápolóként is. Egyre többen próbálják ki a pezsgős hajpakolást

Forrás: Shutterstock

A pezsgős hajpakolás

A pezsgő fényessé, ragyogóvá teszi a szőke és világos loknikat, növeli a volument, ráadásul csodás illata lesz tőle a hajadnak. Persze ez nem azt jelenti, hogy egy fergeteges buli hevében gondoskodj a hajadról is, és öntözd meg pezsgővel vadul. Lássuk, hogyan is kell otthon alkalmazni az édes, bubis nedűt. Nem kell hozzá más, mint a szokásos samponod, hajszárító és persze egy üveg pezsgő!

A szőkéknek vagy világos hajúaknak kifejezetten ajánlott a pezsgős hajpakolás. Kiemeli a tincseik aranyos ragyogását

Forrás: Shutterstock

Így alkalmazd a luxushajpakolást

1. Rögtön hajmosás után még a vizes hajba fésüld bele a felnyitott pezsgőt.

2. Finoman oszlasd el a pezsgőt a hajadon. Ujjaiddal masszírozd bele a hajszálakba. A könnyebb felvitel érdekében öntsd egy permetfejes üvegbe az italt vagy flakonba, hogy egyszerűbb legyen a dolgod.

3. Ha szőke vagy, a pezsgő arany színe a hajad csillogó aranyos árnyalatát is gyönyörűen ki fogja emelni. Az ital állaga, sűrűsége segíthet abban, hogy a hajad még dúsabb legyen, növeli a volument.

4. Ragyogóvá, csillogóvá változtatja a hajat!

5. Miután felvitted a pakolást, szárítsd meg a hajad a szokásos módon.

6. Az extra hatás kedvéért a szárítás előtt is permetezhetsz a hajra a maradék pezsgőből. A száraz hajat érdemes a töveknél is alaposan kezelni, fújjuk a hajtövekre és masszírozzuk be a pezsgőt, mielőtt megszárítjuk a hajat.