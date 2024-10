Hajszőkítés otthon, természetesen? 5 házi praktika, ami beválik

Ki ne vágyna ragyogóan szőke, napszítta tincsekre? Azonban a hajszőkítő porok, krémek roncsolják a hajat, a fodrász pedig kisebb vagyont is elkérhet. Mi lenne, ha azt mondanánk, a hajszőkítés otthon is lehetséges, ráadásul könnyen hozzáférhető, természetes, nem mellesleg olcsó alapanyagokkal? Eláruljuk, mikkel érhető el a hajszőkítés házilag, természetesen!

Hajszőkítés otthon is lehetséges, természetes anyagokkal.

Hajszőkítés otthon? Így működik!

Ezek az alapanyagok mindannyiunk konyhájában megtalálhatók, és ami még jobb bennük, hogy a hajvilágosítás mellett még fürtjeink ápolásáról is gondoskodnak. Habár a felsorolt anyagok nem varázsolnak csettintésre platinaszőke hajat egy barna hajból, de használatukkal 1-2 árnyalattal világosodhat hajkoronánk, ahogy napszítta tincseink színének megtartásához is jól jöhetnek.

Természetes hajszőkítés otthon

1. Natúr joghurt

Joghurtból kiváló szőkítő hajpakolás készíthető

Amellett, hogy jó az emésztésnek, a joghurtból kiváló hajpakolás készíthető, mely visszaadja a haj csillogását, miközben világosítja is azt. Természetes hajszőkítését enyhén savas kémhatásának köszönheti, zsír és vitamintartalma pedig táplálja a hajat. Ehhez nem kell mást tennünk, mint a száraz hajunkra felvinni a natúr joghurtot, legalább harminc percig rajta hagyni, majd alaposan kiöblíteni.

Tipp: A maximális hatásért a felsorolt alapanyagokat órákig is hajunkon hagyhatjuk.

2. Kamilla tea

A kamilla teás hajszőkítés azért is hasznos, mert nyugtatja, ápolja a fejbőrt

Hihetetlen, de már a vikingek is a kamilla tea segítségével ápolták legendás fonataikat, amiknek színe így ki is világosodott. Ha kipróbálnád a viking hajszőkítést, főzz le egy ihatatlanul erős kamillateát, hagyd kihűlni, majd mosd át vele hajadat. Nedves tincseidre vegyél fel egy sapkát és minimum 30 percig hagyd hatni. A kamilla teás hajszőkítés azért is hasznos, mert nyugtatja, ápolja a fejbőrt. A módszerhez alkalmazz virágfejes kamillateát.

3. Méz

A méz is szuper összetevő haj szőkítésére

A méz is szuper összetevő haj szőkítésére, ugyanis természetes hidrogén-peroxidot tartalmaz, ami a hajszőkítő porok gyakori összetevője. Néhány evőkanál méz vízzel felhígítva látványosan világosítja a tincseket, de azért is szuper vele a természetes hajszőkítés, mert értékes vitamintartalma táplálja a hajat. Használata után alapos öblítés javasolt, ha nem akarsz egész nap ragadni.

Barna haj szőkítése otthon? A cikkünkben felsorolt módszerekkel a barna haj szőkítése otthon ugyan nem eredményes, de a napszítta hatást sötétebb árnyalatú hajnak is adnak. A felsorolt módszerek érdemben közép- és mogyorószőke hajon hoznak látványos szőkülést.

4. Tengeri só