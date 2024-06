UV-para: így teszi tönkre a bőrünket a túlzásba vitt napozás

Komoly égési sérüléseket is okozhat

Sokunknak a nyár továbbra is csak napozással lehet teljes. Ha azonban túlzásba visszük a napfürdőzést, az bizony számos kellemetlenséggel járhat, ilyen például a napégés. A legjellegzetesebb tünet a bőr vörössége, melyet gyakran fájdalom is kísér. Súlyosabb esetben a bőr felhólyagosodik, és vizenyőképződés miatt megduzzad. A leégés tüneteinek enyhítéséhez vegyünk be gyulladáscsökkentő, fájdalom- és lázcsillapító gyógyszert: aszpirint vagy ibuprofént. De a hideg borogatás is hatékonyan csillapítja a tüneteket.

Kevésbé ismert a napozás ártalmai közül a bőr korai öregedése

A bőr öregedésének számos oka teljesen természetes és kikerülhetetlen – ilyenek azok, amelyeket genetikai adottságaink és a hormonok határoznak meg. Azonban vannak külső tényezők – például ha túl sok napsütésnek tesszük ki bőrünket –, melyek miatt idő előtt beindulhat a ráncosodás. Az UVA- és UVB-sugarak szabadgyököket szabadítanak fel a szervezetben, amelyek károsíthatják a bőrünkben található kollagént és elasztint.