Moszat a szépségért? Újabb őrült szépségtrend hódítja meg a világot

Ha azt mondjuk, ír moszat, te maximum egy mesebeli szirént vizionálsz, aki hínárból font koronát visel, miközben sellő-selfie-t készít. De a valóság sokkal kevésbé Disney-s, és sokkal inkább... egészséges. Az új szépségőrület neve: sea moss, magyarul tengeri moha, ami igazából egy vörös alga, és annyira menő, hogy még Kim Kardashian smoothie-jában is ott lötyög.

Az ír moszat a legújabb szépségtrend.

Forrás: Shutterstock

Moszatot a szépségért? Mit ígér az ír sea moss?

A sea moss – főként az Atlanti-óceán ír partjainál szüretelt változata – nemcsak ehető, de állítólag ragyogóvá teszi a bőrt, erősíti a hajat, és még a körmöket is szalonképesre turbózza. Szóval ha eddig csak a kék spirálod volt tengeri ihletésű, most ideje belsőleg is „sellősödni”.

Mi van benne, ami ennyi csodát ígér?

Az ír moszat tele van ásványi anyagokkal – például cinkkel, jóddal, magnéziummal, káliummal és vasakkal –, sőt, a Harvard Health Publishing magazin szerint több mint 90-féle mikrotápanyagot tartalmazhat, amelyek közül, sok létfontosságú a bőr és a haj egészségéhez.

És ami a legjobb: ez a zselés állagú csodaszer természetesen vegán, gluténmentes, laktózmentes, trendi és TikTok-kompatibilis. Kell ennél több?

Mit ígér a sea moss?

Hidratált, feszesebb bőr: belülről támogatja a kollagéntermelést

Egészséges haj és körmök: a benne található szilícium és vas miatt

Jobb emésztés és bélflóra: ami szintén hatással van a bőrödre

Természetes méregtelenítés: bár ezt már hallottuk a zellerszár-tól is, szóval érdemes fenntartásokkal kezelni

Hogyan fogyaszd a szépség jegyében?

A sea moss leggyakrabban gél formában kapható, amit vízbe, turmixba vagy akár levesbe is keverhetsz. Van, aki arcpakolásként is esküszik rá. De ha inkább csak gyorsan bevennéd, vannak kapszulás változatok is, amik kevésbé „óceánízűek”.

De tényleg működik, vagy csak szép zöld placebo?

Nos, itt jön a feketeleves: tudományos kutatásból még kevés van. Egyes tanulmányok szerint a tengeri algákban lévő bioaktív vegyületek valóban jótékony hatásúak lehetnek a bőrre, de a konkrét sea moss-ból származó hosszú távú szépségápolási előnyök még nincsenek teljes körűen alátámasztva.