5 testpermet, amitől úgy érzed, mintha nyaralnál: még akkor is, ha csak otthon vagy − Termékekkel, árakkal

Van valami megmagyarázhatatlan abban, amikor egy testpermet visszarepít a gyerekkori balatoni nyaralások emlékéhez, vagy egy spontán tengerparti sétához a naplementében. A nyárillatú testpermetek nem csupán illatok – ezek hangulatjavítók egy spray formájában. Tényleg.

A nyár illatú testpermetek még a kedvedet is jobbá teszik!

Forrás: Shutterstock

Egy fújásnyi testpermet – Avagy miért jobb a kedvünk, ha nyárillatúak vagyunk?

Nem véletlen, hogy nyáron a legtöbben elcsábulunk egy citrusos vagy kókuszos testpermetre. Ez az illat közvetlen hatással van az agy limbikus rendszerére, ami – kapaszkodj – az érzelmekért felelős - írja egy svéd tanulmány.

Magyarul: amit szagolsz, az hatással van arra, hogyan érzed magad.

A nyári illatokban gyakran ott lapul az energia, a szabadság érzése, és az a „carpe diem” életérzés, amit csak a napsütés tud kiváltani. De mi tesz egy illatot igazán nyárivá? Melyek azok a jegyek, amik meghozzák a napsütést?

Citrusfélék (citrom, bergamott, narancs) – ezek instant frissítőként hatnak az agyra.

Trópusi gyümölcsök (mangó, ananász, papaya) – életöröm egy fújásban.

Kókusz – a naptej illata = nyár, pont.

Tengeri só, vízi jegyek – egy csobbanás a flakonból.

Virágok (jázmin, ylang-ylang) – édesek, de nem fojtogatók.

És akkor jöjjenek a legnyáribb testpermetek 2025 nyarára:

Lush Big - Egy csipetnyi tengerpart 200ml 14 500Ft

Forrás: LUSH

Ez a testpermet citrusos és sós egyszerre, mintha egyszerre szürcsölnél limonádét és süttetnéd magad a parton. A tengeri só frissítő, a lime és a neroli pedig igazi beach-party hangulatot hoz. Hajra is fújható, tehát a szélben lobogó „nyárillatú haj” is pipálva, plusz a tengeri só azokat a beach hullámokat is fixálja.

The Body Shop Vibrant Bergamot 100ml 5 990Ft

Forrás: The Body Shop

A bergamott az egyik legfrissebb citrusféle, és ebben a testpermetben olyan, mintha egy napsütéses olasz kisvárosba teleportálnál. Kicsit fanyar, nagyon lendületes, tipikusan az az illat, amitől reggel is jókedvűen húzol szandált.

Sol de Janeiro Chairosa 62 Mist 90ml 10 390Ft

Forrás: Douglas

Ez az illat nem fog háttérbe húzódni. Meleg, édes, sós-karamellás illatjegyeivel kicsit olyan, mintha egy trópusi desszertet ennél a parton. Brazil mogyoró, pisztácia, vanília – olyan, mint egy illatos ölelés a nyári estékhez.

Women’s Secret Body Mist Paradise Kiss 250ml 3995Ft

Forrás: womensecret.com

Ez a darab a klasszikus értelemben vett „lányos nyárillat”. Virágos, édes, kicsit gyümölcsös – pont olyan, mint amikor megnézed magad a napszemüvegben és azt mondod: „igen, most aztán jól nézek ki.”