Katalin hercegné rajong Viktória királynő kedvenc ételéért — Vilmos herceg számára minden falat küszködés

2025.08.30.
Viktória királynő különösen vonzódott egy bizonyos fajta ételért, amiért a jelenlegi walesi hercegné is rajong. Katalin hercegné ízlése azonban úgy tűnik, nagyon eltér Vilmos hercegétől, aki bár próbálkozik, minden falattal komolyan meg kell küzdenie, ha a felesége kedvenc ételét akarja fogyasztani.

Katalin hercegné híresen lelkes szakács és igazi gourmet, és úgy tűnik, ezt Sarolta hercegnő is örökölte tőle, aki máris igen kifinomult ízléssel rendelkezik. Vilmos herceg azonban, bár igyekszik, nem rendelkezik olyan kiterjedt ízlésvilággal, mint családja többi tagja. Van egy étel, amit nem tud megkedvelni, annak ellenére, hogy felesége és lánya is imádja, és ami ráadásul királyi múlttal is rendelkezik, hiszen a 19. században Viktória királynő egyik kedvenc étele volt.

Katalin hercegné és Vilmos herceg
Katalin hercegné és Vilmos herceg ízlése nem mindenben egyezik
Viktória királynő bizalmasa készítette el először az ételt, amiért Katalin hercegné is rajong

1887 júniusában, aranyjubileuma ünnepségének harmadik reggelén a királynő először találkozott Abdul Karimmal, és ezzel kezdetét vette mély, de nem hagyományos kapcsolatuk. Néhány héttel az első találkozásuk után Karim „finom indiai ételt főzött neki: csirke curryt, daalt és illatos piláfot” – írja Shrabani Basu Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant (Viktória és Abdul: A királynő legközelebbi bizalmasának igaz története) című életrajzi könyvében. A királynő 1887 augusztusában írt naplójában a következőket jegyezte fel: „Az egyik indiai szolgám készített nekem egy kiváló curryt.”

Körülbelül 130 évvel később a brit királyi család női tagjai még mindig szeretik a fűszeres ételeket és a curryt, különösen a walesi hercegné. A 2016-os indiai és bhutáni látogatásukat megelőző fogadáson Vilmos herceg és Katalin hercegné beszélgettek Neelam Gill modellel, akinek családja eredetileg Pandzsábból származik. Katalin hercegné elmondta, hogy imádja az indiai ételeket, ám a walesi herceg elárulta, hogy ő nehezen viseli a fűszereket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
