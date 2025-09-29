70 év után eltűnik a polcokról a hazai retró kedvenc – a ti fürdőszobátokban is ott volt

A hír sokakat szomorúsággal tölthet el, hiszen a Fa szappan évtizedeken át minden háztartásban jelen volt – a nagyszülők fürdőszobájától kezdve a vidéki nyaralókig. Generációk nőttek fel az illatával.

Eltűnik a boltok polcairól a Fa szappan - Képünk illusztráció

Forrás: Getty Images

Ezért nem gyártanak már Fa szappant

A düsseldorfi központú Henkel közlése szerint a gyártás leállítása a stratégiai átalakítás része. A vállalat a jövőben a nagyobb piaci növekedési lehetőséget kínáló kategóriákra – például a tusfürdőkre és dezodorokra – összpontosít. A klasszikus szappanok iránt évek óta csökken a kereslet.

A Fa szappan története az 1950-es években indult, amikor a Henkel leányvállalata, a Dreiring „új stílusú szappanként” vezette be a piacra. Az 1960-as évekre kultikus termékké vált, és hosszú időn át az egyik legkedveltebb higiéniai terméknek számított.

Fontos azonban, hogy a Fa márka nem tűnik el teljesen: a tusfürdők és dezodorok továbbra is elérhetőek lesznek a boltokban - írja a Bama.hu.