A 31 éves reggaeton szupersztár az Instagramon, saját slágere, a Callaita dallamaira jelentette be a nagy hírt. A felvételen egy kapufán ülve látható Bad Bunny, a poszt mellé pedig ezt írta: „Super Bowl LX. Bay Area. 2026. február."

Bad Bunny lesz a Superbowl sztárfellépője 2026-ban

Forrás: Instagranm

Bad Bunny történelmet írt

Bad Bunny közleményben is reagált: „Amit érzek, az túlmutat rajtam. Ez azokért szól, akik előttem futottak, hogy én most touchdownt szerezzek. A népemért, a kultúrámért, a történelmünkért állok színpadra.”

A Grammy-díjas zenész már ismeri a stadionok világát: 2020-ban vendégként lépett színpadra Shakira és Jennifer Lopez emlékezetes félidei show-jában, ahol J Balvinnal együtt robbantotta fel a hangulatot. Akkor az I Like It, a Chantaje és a Callaita egyvelegét adták elő.

Bad Bunny idén egyébként történelmet írt: a Puerto Ricóban tartott teltházas koncertje hozta a Rolling Stone magazin szerint az Amazon Music valaha volt legnézettebb élő közvetítését.

Jay-Z, aki a Roc Nationen keresztül részt vesz a Super Bowl-előadók kiválasztásában, méltatta az előadót: „Amit Benito Puerto Ricóért tett és tesz, az inspiráló. Megtiszteltetés, hogy a világ legnagyobb színpadán láthatjuk.”

A bejelentés előtt sok rajongó Taylor Swift nevét várta, hiszen a popsztár vőlegénye, Travis Kelce a Kansas City Chiefs játékosa. Swift azonban különböző fenyegetések miatt már kevesebbszer jelenik meg a meccseken. Felmerült még Miley Cyrus és Adele neve, sőt a Metallica is.