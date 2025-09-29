Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 29., hétfő Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
halftime show super bowl Világsztár
Szabados Dániel
2025.09.29.
Hivatalos: a 2026-os Super Bowl félidei műsorának főfellépője Bad Bunny lesz. Az Apple Music Halftime Show február 8-án, a kaliforniai Santa Clara Levi’s Stadionjában várja majd a rajongókat – jelentették be vasárnap.

A 31 éves reggaeton szupersztár az Instagramon, saját slágere, a Callaita dallamaira jelentette be a nagy hírt. A felvételen egy kapufán ülve látható Bad Bunny, a poszt mellé pedig ezt írta: „Super Bowl LX. Bay Area. 2026. február."

Bad Bunny lesz a Superbowl sztárfellépője 2026-ban
Bad Bunny lesz a Superbowl sztárfellépője 2026-ban
Forrás: Instagranm 

Bad Bunny történelmet írt

Bad Bunny közleményben is reagált: „Amit érzek, az túlmutat rajtam. Ez azokért szól, akik előttem futottak, hogy én most touchdownt szerezzek. A népemért, a kultúrámért, a történelmünkért állok színpadra.”

A Grammy-díjas zenész már ismeri a stadionok világát: 2020-ban vendégként lépett színpadra Shakira és Jennifer Lopez emlékezetes félidei show-jában, ahol J Balvinnal együtt robbantotta fel a hangulatot. Akkor az I Like It, a Chantaje és a Callaita egyvelegét adták elő.

Bad Bunny idén egyébként történelmet írt: a Puerto Ricóban tartott teltházas koncertje hozta a Rolling Stone magazin szerint az Amazon Music valaha volt legnézettebb élő közvetítését.

Jay-Z, aki a Roc Nationen keresztül részt vesz a Super Bowl-előadók kiválasztásában, méltatta az előadót: „Amit Benito Puerto Ricóért tett és tesz, az inspiráló. Megtiszteltetés, hogy a világ legnagyobb színpadán láthatjuk.” 

A bejelentés előtt sok rajongó Taylor Swift nevét várta, hiszen a popsztár vőlegénye, Travis Kelce a Kansas City Chiefs játékosa. Swift azonban különböző fenyegetések miatt már kevesebbszer jelenik meg a meccseken. Felmerült még Miley Cyrus és Adele neve, sőt a Metallica is.

Nem viccel az időjárás, csontig hatoló hideg közeleg: kemény napokra kell készülni

Jellemzően felhős és az átlagosnál hidegebb idő várható a héten, a szél is élénk, olykor erős lesz, és eső, záporeső is előfordulhat. A hőmérséklet visszaesik: a hét második felében már csak 11-16 fok várható a legmelegebb órákban, hajnalban pedig a fagyzugos helyeken akár 0 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

Két versenyző számára ismét véget ért a Sztárban Sztár All Stars: rájuk már nem kíváncsiak a nézők

Újabb érzelmes és fordulatokban gazdag estét hozott a Sztárban Sztár All Stars legfrissebb adása. Kiderült, kik jutottak a legjobb 12 közé, és kik intettek búcsút a színpadnak.

Végre megtörte a csendet Liam Hemsworth a Vaják gyűlöletcunamijával kapcsolatban

Minden rajongót sokkolt a hír, mikor kiderült, hogy a legújabb Vaják évadban már nem Henry Cavill fogja játszani a szexi boszorkányvadászt. De mégis hogyan keveredett ebbe bele Liam Hemsworth?

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu