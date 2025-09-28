Hat évig nem használt dezodort egy nő – döbbenetes dolgot tapasztalt

A legtöbben automatikusan nyúlunk a dezodor után, ez is része a nap indításának. Alyse Parker azonban 28 évesen úgy döntött, hogy teljesen száműzi az életéből ezt a terméket – egészségügyi kísérletet akart végezni. A döntésből idővel életforma lett, amely alapjaiban változtatta meg a testéről és a szokásairól alkotott képét.

Alyse Parker 6 évig nem használt dezodort

Forrás: Alyse Parker/YouTube

6 évig nem használt dezodort Alyse Parker

Alyse számára a legmeglepőbb az volt, hogy sosem volt kellemetlen testszaga. Úgy véli, ennek kulcsa a táplálkozásban rejlik: évek óta vegán, nyers gyümölcsökön és zöldségeken él. Tapasztalata szerint a növényi alapú étrend szinte teljesen megszünteti a testszagot.

„A tested attól függően más-más illatú, hogy mit eszel” – mondta. Példaként azt hozza fel, hogy egy elmegyünk egy smoothiebár mellett, akkor alig érezni szagot, míg egy pizzéria illata azonnal megcsapja az ember orrát. Szerinte hasonló a helyzet a testünkkel is. Sokan felvetették, hogy biztosan nem izzadós fajta, ezért nem jelentkezik esetében testszag. Ez azonban távol áll a valóságtól, Alyse ugyanis rendszeresen edz. Egy brit kutatás szerint a nők körülbelül 2%-a hordoz olyan gént, amely miatt nem alakul ki testszag, többek szerint Alyse is ebbe a csoportba tartozik, ő azonban esküszik a tiszta étrendre és az aktív életmód kombinációjára.

Alyse története nem arra buzdít, hogy mindenki dobja ki a dezodort. Inkább arra emlékeztet, hogy a szokásainkat érdemes időnként újragondolni. Valóban szükségünk van a rengeteg kozmetikai termékre, vagy csak megszokásból használjuk ezeket?