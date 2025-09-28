Végre megtörte a csendet Liam Hemsworth a Vaják gyűlöletcunamijával kapcsolatban

Liam Hemsworth vette át Henry Cavilltől Geralt szerepét a Vajákban. És sajnos úgy tűnik, hogy a rajongók nem igazán tudják ezt a tényt elfogadni. Igazi gyűlölet hullám indult Liam ellen.

Liam Hemsworth-t már most szétszedik a rajongók pedig még ki sem jött a teljes Vaják sorozat.

Liam Hemsworthnál betelt a pohár: megvédte a karakterét a rajongóktól

Nem könnyű helyzetben találta magát Liam Hemsworth, amikor át kellett vennie Geralt szerepét a Netflix sikeres sorozatában, a Vajákban. A színész elmondása szerint a rajongók indulata annyira intenzív volt, hogy egy időre el is tűnt a közösségi médiából, csak hogy megőrizze a fókuszt és ne sodródjon bele a drámába.

Henry Cavill óriási nyomot hagyott a sorozatban, és őszintén tisztelem érte. De én nem akarom utánozni őt, hanem a saját verziómat szeretném adni Geraltból, és remélem ezt a rajongók meg tudják érteni

– vallotta be Hemsworth a Ladbible magazinnak, miközben arra utalt, hogy a rajongók egy része már az első pillanattól kezdve összehasonlította a két színészt. Sokak szerint a készítők ezzel a lépésükkel tönkretették a nagyhírű sorozatot.