Vaják

Végre megtörte a csendet Liam Hemsworth a Vaják gyűlöletcunamijával kapcsolatban

Profimedia -
Vaják Liam Hemsworth Henry Cavill
Hajdú Viktória
2025.09.28.
Minden rajongót sokkolt a hír, mikor kiderült, hogy a legújabb Vaják évadban már nem Henry Cavill fogja játszani a szexi boszorkányvadászt. De mégis hogyan keveredett ebbe bele Liam Hemsworth?

Liam Hemsworth vette át Henry Cavilltől Geralt szerepét a Vajákban. És sajnos úgy tűnik, hogy a rajongók nem igazán tudják ezt a tényt elfogadni. Igazi gyűlölet hullám indult Liam ellen. 

15-9-2025 First look at upcoming season 4 of the hit Netlfix TV series 'The Witcher' Pictured: Liam Hemsworth Laurence Fishburne,Image: 1037838809, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Liam Hemsworth-t már most szétszedik a rajongók pedig még ki sem jött a teljes Vaják sorozat. 
Forrás: Profimedia

Liam Hemsworthnál betelt a pohár: megvédte a karakterét a rajongóktól

Nem könnyű helyzetben találta magát Liam Hemsworth, amikor át kellett vennie Geralt szerepét a Netflix sikeres sorozatában, a Vajákban. A színész elmondása szerint a rajongók indulata annyira intenzív volt, hogy egy időre el is tűnt a közösségi médiából, csak hogy megőrizze a fókuszt és ne sodródjon bele a drámába.

Henry Cavill óriási nyomot hagyott a sorozatban, és őszintén tisztelem érte. De én nem akarom utánozni őt, hanem a saját verziómat szeretném adni Geraltból, és remélem ezt a rajongók meg tudják érteni

 – vallotta be Hemsworth a Ladbible magazinnak, miközben arra utalt, hogy a rajongók egy része már az első pillanattól kezdve összehasonlította a két színészt. Sokak szerint a készítők ezzel a lépésükkel tönkretették a nagyhírű sorozatot. 

A Vaják 4. évad október 30-án érkezik a Netflixre, és az internet már most tele van találgatásokkal. Vajon Hemsworth képes lesz-e megszerezni a rajongók szívét, vagy újra lángra lobbantja a vitát? Egy biztos, hogy a sorozat körüli feszültség még soha nem volt ilyen forró!

Vaják 4: "Öreg, olcsó Geralt" a képernyőn – Liam Hemsworth először tűnik fel előzetesben

Henry Cavill távozása után Liam Hemsworth vette kézbe az ezüstkardot, de a közönség ítélete már most villámcsapásként sújtott le rá. Milyen az igazi Vaják?

Miley Cyrus exe Liam Hemsworth megkérte a barátnője kezét - fotó!

Örömteli hírek érkeztek a tengerentúlról: Miley Cyrus exférje eljegyezte a barátnőjét. Liam Hemsworth egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg Gabriella Brooks kezét.

Magyar lovas szakértő segíti Henry Cavillt: készül a Vaják című sorozat új évada

Izgalmas közös munka.

 

