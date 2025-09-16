Harry herceg mindent kockára tesz a hajáért – még a férfiasságát is

A gyógyszerek ugyan lassíthatják a hajritkulást, de fejfájást, szédülést, hangulatingadozást, sőt, akár impotenciát is okozhatnak. „Harry herceg tisztában van a kockázatokkal, de nem akarja teljesen elveszíteni a haját. Korábban a könyvében is kigúnyolta Vilmost a kopaszsága miatt, azonban az ő haja is egyre csak ritkul, és ez nagyon érzékenyen érinti” – árulta el egy bennfentes.

Harry herceg kopaszság elleni gyógyszereket szed

Forrás: Getty Images

Harry herceg a férfiasságát kockáztatja

A hercegről készült friss fotókon – mint a fenti is – jól látszik, hogy terjed a kopasz folt a feje tetején. Egyes barátai szerint Harry megszállottan foglalkozik külsejével, a helyzeten pedig sokat ront az, hogy Los Angelesben élnek, ami pedig a „tökéletesség városa".

Dr. Asim Shahmalak kozmetikai sebész elmondta, hogy Harry herceg esetében egyértelműen öröklött hajhullásról van szó. „A kopaszodás nála lassabb ütemű, mint Vilmosnál, de a folyamat már elindult. Nem lesz teljesen tar, de a jelek egyértelműek” – magyarázta.

Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy bár a finasterid és a minoxidil kombinációjának szedése a leghatékonyabb módszernek számít a hajhullás megállításában, a mellékhatásokat nem lehet félvállról venni. „Találkozunk olyan esetekkel, ahol merevedési zavar, depresszió vagy bőrprobléma jelentkezik. Különösen közszereplőknél fontos, hogy átgondolják a kockázatokat” – mondta egy londoni hajátültetési szakértő.

A pletykák szerint Harry herceg évekkel ezelőtt hajbeültetésen esett át, de nem volt sikeres a beavatkozás. Éppen ezért most minden áron kitart a gyógyszeres kezelés mellett. „Harry nyomás alatt van. Úgy érzi, megjelenése az egyetlen, amit még képes kézben tartani” – fogalmazott egy közeli ismerőse.