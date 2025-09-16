Meghan Markle sosem látott fotóval köszöntötte születésnapján Harry herceget

Meghan Markle Instagram-bejegyzésben köszöntötte férjét egy tíz évvel ezelőtt készült fotóval. A kép még Harry 31. születésnapján, a Goodwood Aerodrome repülőterén készült. A herceg zöld overallt visel, amin Harry Wales névtábla látható. Ebben az időszakban Harry herceg és Vilmos még apjuk címét használták vezetéknévként.

Meghan Markle posztja Harry herceg szletésnapjára

Forrás: Instagram

A fotó mellé Meghan Markle egy rövid, de annál beszédesebb üzenetet írt: „Ó helló, szülinapos fiú 🔥”.

Meghan Markle egyre többször posztol a családjáról

Meghan Markle januárban indította el Instagram-fiókját, és azóta egyre többször enged bepillantást a magánéletükbe: apák napján, gyermekeik, Archie és Lilibet születésnapján, de Valentin-napon is osztott meg romantikus üzeneteket.

Harry és Meghan 2018 májusában házasodtak össze, majd egy évvel később megszületett fiuk, Archie. Kislányuk, Lilibet 2021-ben jött világra. A pár 2020-ban vonult vissza a királyi családi kötelezettségektől, és azóta Kaliforniában élnek.