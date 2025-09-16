Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 16., kedd Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
legenda

Ed Sheeran már a síron túlról üzen: feleségére bízta utolsó albumát

legenda ed sheeran album posztumusz
Szabados Dániel
2025.09.16.
Ed Sheeran egy interjúban elárulta, hogy végrendeletében különleges kívánság szerepel: halála után szeretné, ha felesége, Cherry Seaborn válogatná ki a legjobb dalait egy posztumusz albumhoz, amely az Eject címet kapja. A világsztár tudja, hogy sokan furcsának találják ezt, de ő szeretne méltó módon búcsúzni a rajongóitól.

A 34 éves énekes a napokban arról beszélt, hogy régóta foglalkoztatja a posztumusz album ötlete. „Azt akarom, hogy az összes, 18 éves korom óta írt dal közül Cherry válassza ki a tíz legjobbat, és abból álljon össze az album, amikor már nem leszek” – mondta Ed Sheeran. Példaként hozzátette: „Képzeljük csak el, milyen lenne, ha Paul McCartney halála után előkerülnének a régi felvételei, és valaki kiválogatná belőlük a legértékesebbeket.”

Ed Sheeran 34 évesen már a posztumusz albumát tervezi
Ed Sheeran 34 évesen már a posztumusz albumát tervezi
Forrás: Getty Images

Ed Sheeran posztumusz albuma a tíz nagy projektjének egyike lenne

Ed Sheeran hangsúlyozta: a posztumusz kiadványok sokszor rendezetlenül, a művész valódi szándékai nélkül jelennek meg. „Én viszont előre meg akarom tervezni, hogy ne legyen káosz, hanem egy tudatosan felépített anyag maradjon utánam” – fogalmazott.

Az énekes nem először beszél nyíltan erről az elképzeléséről. Már 2023-ban, a Rolling Stone magazinnak adott interjúban is elmondta, hogy egy tökéletes albumot képzel el, amelyet élete végéig lassan, apránként állítana össze. 2025-ben, Jimmy Fallon műsorában azt is elárulta, hogy Quentin Tarantino inspirálta: a rendezőhöz hasonlóan ő is tíz fő projektet szeretne maga mögött tudni, ennek egyike lenne a posztumusz album.

 Lesznek, akik azt mondják majd: még a síron túlról is szórakozik velünk. De engem ez inkább megmosolyogtat

 – mondta nevetve.

Ed Sheeran legújabb albuma, a Play szeptember 12-én jelent meg.

 

Jacob Elordi újra összejött régi szerelmével: az Eufória sztárja nem tudja elengedni exét

Úgy tűnik, mégsem ért véget Jacob Elordi és Olivia Jade Giannulli kapcsolata. Múlt hónapban röppent fel a hír. hogy a sztárpár szakított, ám most ismét együtt mutatkoztak.

Justin Bieber és Hailey Bieber házassága 10 szabály miatt a működik

Pénteken ünnepelte 7. házassági évfordulóját a sztárpár. Bár többször is voltak hullámvölgyek, az utóbbi időben úgy látszik, hogy rendezni tudta a kapcsolatát Justin Bieber és Hailey Bieber.

Miley Cyrus kiállt a hűtlen édesapja mellett: „Egyértelműen látszik rajta, hogy boldog!"

Billy Ray Cyrus-ról néhány hónapja derült ki, hogy megcsalta az exfeleségét Tish Cyrust. A házaspár gyermeke Miley Cyrus azonban kijelentette, hogy nem haragszik a hűtlen édesapjára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu