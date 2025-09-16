Ed Sheeran már a síron túlról üzen: feleségére bízta utolsó albumát

A 34 éves énekes a napokban arról beszélt, hogy régóta foglalkoztatja a posztumusz album ötlete. „Azt akarom, hogy az összes, 18 éves korom óta írt dal közül Cherry válassza ki a tíz legjobbat, és abból álljon össze az album, amikor már nem leszek” – mondta Ed Sheeran. Példaként hozzátette: „Képzeljük csak el, milyen lenne, ha Paul McCartney halála után előkerülnének a régi felvételei, és valaki kiválogatná belőlük a legértékesebbeket.”

Ed Sheeran 34 évesen már a posztumusz albumát tervezi

Forrás: Getty Images

Ed Sheeran posztumusz albuma a tíz nagy projektjének egyike lenne

Ed Sheeran hangsúlyozta: a posztumusz kiadványok sokszor rendezetlenül, a művész valódi szándékai nélkül jelennek meg. „Én viszont előre meg akarom tervezni, hogy ne legyen káosz, hanem egy tudatosan felépített anyag maradjon utánam” – fogalmazott.

Az énekes nem először beszél nyíltan erről az elképzeléséről. Már 2023-ban, a Rolling Stone magazinnak adott interjúban is elmondta, hogy egy tökéletes albumot képzel el, amelyet élete végéig lassan, apránként állítana össze. 2025-ben, Jimmy Fallon műsorában azt is elárulta, hogy Quentin Tarantino inspirálta: a rendezőhöz hasonlóan ő is tíz fő projektet szeretne maga mögött tudni, ennek egyike lenne a posztumusz album.

Lesznek, akik azt mondják majd: még a síron túlról is szórakozik velünk. De engem ez inkább megmosolyogtat

– mondta nevetve.

Ed Sheeran legújabb albuma, a Play szeptember 12-én jelent meg.