Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 16., kedd Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárpár

Jacob Elordi újra összejött régi szerelmével: az Eufória sztárja nem tudja elengedni exét

sztárpár eufória Jacob Elordi influenszer
Szabados Dániel
2025.09.16.
Úgy tűnik, mégsem ért véget Jacob Elordi és Olivia Jade Giannulli kapcsolata. Múlt hónapban röppent fel a hír. hogy a sztárpár szakított, ám most ismét együtt mutatkoztak.

Úgy tűnik, az Eufória 28 éves színésze és a 25 éves influenszer mégsem gondolta olyan komolyan a szakítást. Nem tudtak elszakadni egymástól, folyamatosan beszéltek egymással, jó viszonyban maradtak. „A családja is kedveli Oliviát, és a baráti körük is összetartja őket” – árulta el egy bennfentes.

Újra együtt Jacob Elordi és Olivia Jade Giannulli 
Újra együtt Jacob Elordi és  Olivia Jade Giannulli 
Forrás: Getty Images / Life.hu

Jacob Elordi és Olivia Jade Giannulli egy filmfesztiválon bukott le

Az újrakezdésről szóló hírek akkor kaptak szárnyra, hogy Olivia Jade Giannulli szeptember 8-án megjelent Jacob Elordi oldalán a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A színész Guillermo del Toro új filmje, a Frankenstein premierjén vett részt -  a vörös szőnyegen ugyan egyedül pózolt, de a bemutató előtt együtt érkezett a csinos influenszerrel, kézenfogva léptek be a terembe.

A pár kapcsolatáról először 2021 végén kezdtek pletykálni, röviddel azután, hogy jacob Elordi szakított Kaia Gerberrel. 2022-ben ugyan szakított a színész Olivia Jade Giannullival, ám később ismét kibékültek, és 2023 nyarán végül fel is vállalták a kapcsolatukat, többször mutatkoztak együtt Olaszországban és az idahói Coeur d’Alene tónál is, Giannulli szüleinek társaságában. Ismerőseik szerint komolyabbra fordult a kapcsolatuk. Idén augusztusban azonban, bennfentesek szerint eltávolodtak egymástól. Olivia akkor Párizsból Los Angelesbe költözött, és azt pletykálták, Elordit Glen Powellre cserélte. Úgy tűnik, ez mégsem volt igaz, és a szerelmesek ismét egymásra találtak. 

A hidegfront után hirtelen fordulat jön az időjárásban: ekkor robban be 30 fokkal az indián nyár

Kedden még hidegfront hoz esőt és szelet, de a hét végére visszatér a nyárias meleg. Az időjárás a hét második felében már szinte zavartalan napsütéssel és akár 30 fokos csúcsértékekkel kényeztet.

Miley Cyrus kiállt a hűtlen édesapja mellett: „Egyértelműen látszik rajta, hogy boldog!"

Billy Ray Cyrus-ról néhány hónapja derült ki, hogy megcsalta az exfeleségét Tish Cyrust. A házaspár gyermeke Miley Cyrus azonban kijelentette, hogy nem haragszik a hűtlen édesapjára.

Egy 15 éves színészt csodál az egész világ: Owen Cooper rekordot döntött az Emmy-díjátadón - VIDEÓ

Az idei Emmy-díjátadó abszolút nyertese nem más lett, mint a Kamaszok című sorozat. Az alkotás sztárja a 15 éves Owen Cooper pedig történelmet írt az alakításával.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu