Jacob Elordi újra összejött régi szerelmével: az Eufória sztárja nem tudja elengedni exét

Úgy tűnik, az Eufória 28 éves színésze és a 25 éves influenszer mégsem gondolta olyan komolyan a szakítást. Nem tudtak elszakadni egymástól, folyamatosan beszéltek egymással, jó viszonyban maradtak. „A családja is kedveli Oliviát, és a baráti körük is összetartja őket” – árulta el egy bennfentes.
Az újrakezdésről szóló hírek akkor kaptak szárnyra, hogy Olivia Jade Giannulli szeptember 8-án megjelent Jacob Elordi oldalán a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A színész Guillermo del Toro új filmje, a Frankenstein premierjén vett részt - a vörös szőnyegen ugyan egyedül pózolt, de a bemutató előtt együtt érkezett a csinos influenszerrel, kézenfogva léptek be a terembe.
A pár kapcsolatáról először 2021 végén kezdtek pletykálni, röviddel azután, hogy jacob Elordi szakított Kaia Gerberrel. 2022-ben ugyan szakított a színész Olivia Jade Giannullival, ám később ismét kibékültek, és 2023 nyarán végül fel is vállalták a kapcsolatukat, többször mutatkoztak együtt Olaszországban és az idahói Coeur d’Alene tónál is, Giannulli szüleinek társaságában. Ismerőseik szerint komolyabbra fordult a kapcsolatuk. Idén augusztusban azonban, bennfentesek szerint eltávolodtak egymástól. Olivia akkor Párizsból Los Angelesbe költözött, és azt pletykálták, Elordit Glen Powellre cserélte. Úgy tűnik, ez mégsem volt igaz, és a szerelmesek ismét egymásra találtak.
