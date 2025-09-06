Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizura

Katalin hercegné drámai hajszínváltása hatalmas trendet indít el

frizura frizuradivat Katalin hercegné
Amit a walesi hercegné visel, azt előbb-utóbb az utca embere is viselni fogja. Bár most még sok a fanyalgó, de ez történik majd a frizurájával is: Katalin szőke fürtjeinek mását akarja majd mindenki.

Ahogy megírtuk, Katalin csütörtökön, a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné szőke hajszíne nem mindenkinek nyerte el a tetszését, többen a közösségi oldalakon tettek megjegyzést a megjelenésére, amit Diana egykori fodrásza sem hagyott szó nélkül. Azonban vélemények ide vagy oda, már most biztosan lehet tudni, hogy a következő időszakban Katalin új hajszíne lesz az, amit a legtöbben kérnek a fodrászuktól. 

Katalin hercegné szőkére váltott
Katalin hercegné szőkére váltott
Forrás: Getty Images Europe

Katalin diktálhatja a jövő hajszíndivatját

Katalin legújabb frizurájával került legutóbb reflektorfénybe került: a királyi fodrász szerint a hercegnő drámai hajszínváltása hamarosan új trendet indíthat el. Neville Tucker, a mayville-i Neville fodrászat tulajdonosa a Vanity Fairnek nyilatkozott: Katalin most olyan külsőt választott, ami valóban észrevehetően eltér attól, ahogyan megszoktuk” – mondta. „Egy ideje már szőke tónusokkal játszik, de most óriási a változás. Ez a legszőkébb, amit valaha láttunk tőle” – tette hozzá.  Tucker szerint az elmúlt években a barna haj volt a trend, Katalin is barna volt. „Eddig divatosabbnak tartották, de mivel Katalin egyre szőkébb lesz, ez valószínűleg egy olyan trendet indít el, hogy egyre többen fognak szőke vagy mézszínű melírt kérni” – fogalmazott a szakértő.

„Megdöbbentem, elkeseredtem és undorodtam” - Diana egykori fodrásza véleményezte a Katalin új frizuráját minősítő kommenteket

Sam McKnight elkeserítőnek tartja, ahogy a nők bánnak egymással. A sztárfodrásznál az verte ki a biztosítékot, hogy sokan nagyon otromba megjegzéseket tettek Katalin hercegné új frizurájára.

Katalin hercegné változása sokkoló: így még soha nem láthattuk Vilmos feleségét - Szőke fürtjei ledöbbentették a világot

A hercegné megjelenéséről a sajtó folyamatosan beszámol. Akkor is képsorozatok készülnek róla, ha semmi különös változás nincsen rajta: mindenkit érdekel, mit visel, fogyott-e vagy netán hízott, jókedvű vagy lehangolt. Nem csoda, hogy most az "örök barna" Katalin szőkére váltása szinte szenzációnak számít.

Királyi gyerekek az iskolapadban: így kezdődik náluk a suli! − GALÉRIA

Nemcsak mi sírjuk vissza a nyarat. A kis hercegek és hercegnők is kénytelenek iskolapadba ülni. De persze náluk az iskolakezdés is „royal edition”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu