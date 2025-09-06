Katalin hercegné drámai hajszínváltása hatalmas trendet indít el

Ahogy megírtuk, Katalin csütörtökön, a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné szőke hajszíne nem mindenkinek nyerte el a tetszését, többen a közösségi oldalakon tettek megjegyzést a megjelenésére, amit Diana egykori fodrásza sem hagyott szó nélkül. Azonban vélemények ide vagy oda, már most biztosan lehet tudni, hogy a következő időszakban Katalin új hajszíne lesz az, amit a legtöbben kérnek a fodrászuktól.

Katalin hercegné szőkére váltott

Forrás: Getty Images Europe

Katalin diktálhatja a jövő hajszíndivatját

Katalin legújabb frizurájával került legutóbb reflektorfénybe került: a királyi fodrász szerint a hercegnő drámai hajszínváltása hamarosan új trendet indíthat el. Neville Tucker, a mayville-i Neville fodrászat tulajdonosa a Vanity Fairnek nyilatkozott: „Katalin most olyan külsőt választott, ami valóban észrevehetően eltér attól, ahogyan megszoktuk” – mondta. „Egy ideje már szőke tónusokkal játszik, de most óriási a változás. Ez a legszőkébb, amit valaha láttunk tőle” – tette hozzá. Tucker szerint az elmúlt években a barna haj volt a trend, Katalin is barna volt. „Eddig divatosabbnak tartották, de mivel Katalin egyre szőkébb lesz, ez valószínűleg egy olyan trendet indít el, hogy egyre többen fognak szőke vagy mézszínű melírt kérni” – fogalmazott a szakértő.