„Megdöbbentem, elkeseredtem és undorodtam” - Diana egykori fodrásza véleményezte a Katalin új frizuráját minősítő kommenteket

Ahogy megírtuk, kiszőkíttette és sokak szerint meg is hosszabbíttatta haját Katalin hercegné. A változás azonban nem mindenkinek tetszik, a walesi hercegné a közösségi oldalakon kapott érte hideget-meleget. Sam McKnight, Diana hercegné egykori fodrásza szinte azonnal reagált azokra a megjegyzésekre, amelyek Katalin új frizuráját támadták.

Katalin hercegné új frizuráját sok negatív kritika érte

Forrás: WireImage

Diana fodrásza beszólt: „Hagyjátok békén Katalin haját!”

Katalin hercegné szeptember 4-én a londoni Természettudományi Múzeumban mutatkozott először hosszabb, szőke hajjal férje, Vilmos herceg társaságában. Az új megjelenést azonban számos bántó kritika érte, főként a közösségi médiában. A 69 éves brit sztárfodrász, aki 1990-től egészen Diana 1997-ben bekövetkezett haláláig a hercegné mellett dolgozott, Instagram-bejegyzésben fejtette ki véleményét.

A legfájóbb, hogy nők tették a legcsúnyább megjegyzéseket

McKnight a támadások kapcsán azt írta: „Megdöbbent, elborzaszt, elkeserít és undorral tölt el a walesi hercegnővel kapcsolatos összes otromba megjegyzés. Egy nő haja nagyon személyes dolog, páncélt, védelmet, önbizalmat és még sok minden mást jelent.” A fodrász szerint a hercegnőt ért kommentek különösen fájdalmasak, mert többnyire más nők fogalmazták meg őket. „El sem hiszem, mennyire gonoszak és mennyire hiányzik belőlük az empátia. Megjegyzéseik egy sebezhető fiatal nőt támadnak, akinek – a házasságkötése és a szerepvállalása miatt – nincs más választása, mint hogy bátran szembenézzen a nyilvánossággal” – írta.

Katalin egészségi állapotát is szóba hozta

McKnight üzenetében Katalin rákdiagnózisára is kitért. A walesi hercegnő 2024 márciusában közölte, hogy rákot állapítottak meg nála, majd 2025 januárjában bejelentette, hogy remisszióban van. A fodrász ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Zseniálisan és csendben, önzetlenül képviselte hazánkat (...) A rák mindenkit másképp érint, de mindenkinek megváltoztatja az életét. Szóval, hagyjátok békén és szégyeljétek magatokat!”