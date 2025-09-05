„Megdöbbentem, elkeseredtem és undorodtam” - Diana egykori fodrásza véleményezte a Katalin új frizuráját minősítő kommenteket

Ahogy megírtuk, kiszőkíttette és sokak szerint meg is hosszabbíttatta haját Katalin hercegné. A változás azonban nem mindenkinek tetszik, a walesi hercegné a közösségi oldalakon kapott érte hideget-meleget. Sam McKnight, Diana hercegné egykori fodrásza szinte azonnal reagált azokra a megjegyzésekre, amelyek Katalin új frizuráját támadták.
Katalin hercegné szeptember 4-én a londoni Természettudományi Múzeumban mutatkozott először hosszabb, szőke hajjal férje, Vilmos herceg társaságában. Az új megjelenést azonban számos bántó kritika érte, főként a közösségi médiában. A 69 éves brit sztárfodrász, aki 1990-től egészen Diana 1997-ben bekövetkezett haláláig a hercegné mellett dolgozott, Instagram-bejegyzésben fejtette ki véleményét.
McKnight a támadások kapcsán azt írta: „Megdöbbent, elborzaszt, elkeserít és undorral tölt el a walesi hercegnővel kapcsolatos összes otromba megjegyzés. Egy nő haja nagyon személyes dolog, páncélt, védelmet, önbizalmat és még sok minden mást jelent.” A fodrász szerint a hercegnőt ért kommentek különösen fájdalmasak, mert többnyire más nők fogalmazták meg őket. „El sem hiszem, mennyire gonoszak és mennyire hiányzik belőlük az empátia. Megjegyzéseik egy sebezhető fiatal nőt támadnak, akinek – a házasságkötése és a szerepvállalása miatt – nincs más választása, mint hogy bátran szembenézzen a nyilvánossággal” – írta.
McKnight üzenetében Katalin rákdiagnózisára is kitért. A walesi hercegnő 2024 márciusában közölte, hogy rákot állapítottak meg nála, majd 2025 januárjában bejelentette, hogy remisszióban van. A fodrász ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Zseniálisan és csendben, önzetlenül képviselte hazánkat (...) A rák mindenkit másképp érint, de mindenkinek megváltoztatja az életét. Szóval, hagyjátok békén és szégyeljétek magatokat!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.