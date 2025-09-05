Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Katalin hercegné változása sokkoló: így még soha nem láthattuk Vilmos feleségét - Szőke fürtjei ledöbbentették a világot

frizura Katalin hercegné szőke
A hercegné megjelenéséről a sajtó folyamatosan beszámol. Akkor is képsorozatok készülnek róla, ha semmi különös változás nincsen rajta: mindenkit érdekel, mit visel, fogyott-e vagy netán hízott, jókedvű vagy lehangolt. Nem csoda, hogy most az "örök barna" Katalin szőkére váltása szinte szenzációnak számít.

Katalin csütörtökön, a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné a londoni intézmény királyi fővédnöke, a kirándulásra pedig Vilmossal érkezett.

Katalin hercegné szőke hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt
Katalin hercegné szőke hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt
Forrás: WireImage

Katalin hercegné frizurája fokozatosan változott meg

Katalin frizurájának változása már augusztus 24-én szóbeszéd tárgya volt, ekkor egy kocsiban fotózták le, amikor gyerekeivel, Györggyel, Saroltával, Lajossal és férjével, Vilmossal a skóciai Balmoral kastély közelében a Crathie Kirk templomban tartott szertartáson megjelent. Ekkor azonban még arról lehetett inkább olvasni, hogy a haját kiszívhatta a nap, azóta azonban biztos, hogy a színváltoztatás tudatos döntés eredménye. 

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 04: Catherine, Princess of Wales during her visit to the Natural History Museum's newly renovated gardens on September 04, 2025 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Jól látható a markáns változás
Forrás: WireImage

Katalin hercegné új frizurájának mélyebb jelentése lehet

Carolyn Mair brit pszichológus a Fox Newsnak még augusztusban úgy nyilatkozott, hogy a hajszínváltásnak pszichológiai jelentése is lehet. „A haj a koronánk, az egészség és a nőiesség szimbóluma. Lehet, hogy Katalin ezzel szeretné jelezni: maga mögött hagyta a kezeléseket, és új, könnyedebb életszemlélettel kezd egy új fejezetet” – fogalmazott.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 04: Catherine, Princess of Wales during her visit to the Natural History Museum's newly renovated gardens on September 04, 2025 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Katalin hercegné haja sosem volt ilyen szőke és ennyire hosszú
Forrás: WireImage

Katalinnál a szeptember a változás időszaka

Katalin hercegné nem először változtatja meg frizuráját az évnek ebben az időszakában. 2019 szeptemberében egy napcsókolta árnyalatot viselt...

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 5: Princess Charlotte, with by her father, the Duke of Cambridge, and mother, the Duchess of Cambridge and Prince George, arriving for her first day of school at Thomas's Battersea in London on September 5, 2019 in London, England. (Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images)
Katalin 2019
Forrás: Getty Images Europe

 ...2023 szeptemberében pedig kezdte a frufrut vágatott.

CARDIFF, WALES - OCTOBER 03: Catherine, Princess of Wales during a visit to the Grange Pavilion as they celebrate the beginning of Black History Month on October 03, 2023 in Cardiff, Wales. In celebration of the 75th anniversary of the arrival of HMT Empire Windrush, the Prince and Princess of Wales are meeting members of the Windrush generation in Cardiff. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
Katalin 2023 őszén frufrut vágatott
Forrás: WireImage

