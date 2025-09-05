Katalin hercegné változása sokkoló: így még soha nem láthattuk Vilmos feleségét - Szőke fürtjei ledöbbentették a világot

Katalin csütörtökön, a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné a londoni intézmény királyi fővédnöke, a kirándulásra pedig Vilmossal érkezett.

Katalin hercegné szőke hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt

Forrás: WireImage

Katalin hercegné frizurája fokozatosan változott meg

Katalin frizurájának változása már augusztus 24-én szóbeszéd tárgya volt, ekkor egy kocsiban fotózták le, amikor gyerekeivel, Györggyel, Saroltával, Lajossal és férjével, Vilmossal a skóciai Balmoral kastély közelében a Crathie Kirk templomban tartott szertartáson megjelent. Ekkor azonban még arról lehetett inkább olvasni, hogy a haját kiszívhatta a nap, azóta azonban biztos, hogy a színváltoztatás tudatos döntés eredménye.

Jól látható a markáns változás

Forrás: WireImage

Katalin hercegné új frizurájának mélyebb jelentése lehet

Carolyn Mair brit pszichológus a Fox Newsnak még augusztusban úgy nyilatkozott, hogy a hajszínváltásnak pszichológiai jelentése is lehet. „A haj a koronánk, az egészség és a nőiesség szimbóluma. Lehet, hogy Katalin ezzel szeretné jelezni: maga mögött hagyta a kezeléseket, és új, könnyedebb életszemlélettel kezd egy új fejezetet” – fogalmazott.

Katalin hercegné haja sosem volt ilyen szőke és ennyire hosszú

Forrás: WireImage

Katalinnál a szeptember a változás időszaka

Katalin hercegné nem először változtatja meg frizuráját az évnek ebben az időszakában. 2019 szeptemberében egy napcsókolta árnyalatot viselt...

Katalin 2019

Forrás: Getty Images Europe

...2023 szeptemberében pedig kezdte a frufrut vágatott.