Királyi gyerekek az iskolapadban: így kezdődik náluk a suli! − GALÉRIA

Minden szeptember ugyanúgy kezdődik. Gyerekek tízezrei vonulnak hátizsákkal az iskolába, a szülők pedig egyszerre próbálják lenyelni a meghatottságot és a kávéjukat. A brit királyi családban sem működik másképp a naptár, de az apró részletek mégis máshogy festenek. Mert míg mi a közértben kapott uzsonnásdobozt toljuk a táskába, addig a királyi gyerekek inkább nemzetközi privát intézményekbe indulnak, a fotósok vakuvillanásai kíséretében.

Becsengettek a királyi gyerekeknek is.

Forrás: Getty Images

Királyi iskolakezdés – Amikor a reggeli rutin egy kicsit más a királyi gyerekeknél

Náluk a „suli első napja” sosem lehet teljesen hétköznapi. Gondolj csak bele. Nemcsak a tanító néni várja a gyereket, hanem a fél világ is figyeli, vajon megbotlik-e a küszöbön a kis herceg. És igen, az iskolai ünnepségek náluk sem ússzák meg a kamerák kereszttüzét. Csak itt a sor végén nem az anyuka szipog, hanem Katalin hercegné.

Az archív képek különösen bájosak. A kis Károly az ötvenes években komoly arccal indul el a suliba, Diana hercegnő pedig igazi „fashion mom”-ként kísérgette Vilmost és Harryt. A kilencvenes évek ikonikus fotói között ott vannak azok a képek, amikor Harry még szeplős kisfiúként próbálta elkerülni a fotósokat. Spoiler: nem sikerült.

És akkor ott van Katalin hercegné, aki ma már három iskolás gyerek anyukája, de valójában ő maga is egy patinás bentlakásos iskola padjait koptatta.

A mai generáció, vagyis György, Sarolta és Lajos herceg esetében az iskolakezdés sokkal közelebb áll a hétköznapokhoz. Oké, a paparazzik továbbra is ott állnak a kapuban, de Katalin és Vilmos próbálják a lehető legnormálisabban kezelni a reggeleket. György például ugyanúgy morcosan néz, mint bármelyik tizenkét éves, aki inkább maradna otthon játszani. Sarolta pedig már most hozza a „mini-díva” attitűdöt, miközben szigorúan figyel a cipőjére, nehogy bepiszkolódjon a sárban.

Lajos, a legkisebb, persze még az a korosztály, akit az ember inkább erővel cipel a sulihoz, de ő az, aki a fotókon mindig el tudja lopni a show-t. Egy-egy grimasz, vagy egy elfordított tekintet, és máris tudjuk, a királyi családban sem könnyű a szeptemberi indulás.