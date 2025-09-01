Királyi gyerekek az iskolapadban: így kezdődik náluk a suli! − GALÉRIA

Minden szeptember ugyanúgy kezdődik. Gyerekek tízezrei vonulnak hátizsákkal az iskolába, a szülők pedig egyszerre próbálják lenyelni a meghatottságot és a kávéjukat. A brit királyi családban sem működik másképp a naptár, de az apró részletek mégis máshogy festenek. Mert míg mi a közértben kapott uzsonnásdobozt toljuk a táskába, addig a királyi gyerekek inkább nemzetközi privát intézményekbe indulnak, a fotósok vakuvillanásai kíséretében.
Náluk a „suli első napja” sosem lehet teljesen hétköznapi. Gondolj csak bele. Nemcsak a tanító néni várja a gyereket, hanem a fél világ is figyeli, vajon megbotlik-e a küszöbön a kis herceg. És igen, az iskolai ünnepségek náluk sem ússzák meg a kamerák kereszttüzét. Csak itt a sor végén nem az anyuka szipog, hanem Katalin hercegné.
Az archív képek különösen bájosak. A kis Károly az ötvenes években komoly arccal indul el a suliba, Diana hercegnő pedig igazi „fashion mom”-ként kísérgette Vilmost és Harryt. A kilencvenes évek ikonikus fotói között ott vannak azok a képek, amikor Harry még szeplős kisfiúként próbálta elkerülni a fotósokat. Spoiler: nem sikerült.
És akkor ott van Katalin hercegné, aki ma már három iskolás gyerek anyukája, de valójában ő maga is egy patinás bentlakásos iskola padjait koptatta.
A mai generáció, vagyis György, Sarolta és Lajos herceg esetében az iskolakezdés sokkal közelebb áll a hétköznapokhoz. Oké, a paparazzik továbbra is ott állnak a kapuban, de Katalin és Vilmos próbálják a lehető legnormálisabban kezelni a reggeleket. György például ugyanúgy morcosan néz, mint bármelyik tizenkét éves, aki inkább maradna otthon játszani. Sarolta pedig már most hozza a „mini-díva” attitűdöt, miközben szigorúan figyel a cipőjére, nehogy bepiszkolódjon a sárban.
Lajos, a legkisebb, persze még az a korosztály, akit az ember inkább erővel cipel a sulihoz, de ő az, aki a fotókon mindig el tudja lopni a show-t. Egy-egy grimasz, vagy egy elfordított tekintet, és máris tudjuk, a királyi családban sem könnyű a szeptemberi indulás.
A legszembetűnőbb különbség az, hogy a királyi gyerekek nem egyszerűen „diákok”, hanem a jövő potenciális uralkodói is. Ez azt jelenti, hogy már most megtanulják, hogyan kell udvariasan viselkedni, mikor kell meghajolni, és mit nem illik mondani a tanárnak - például azt, hogy „anyukám majd szól a királynak, ha beírnak intőt”.
Az iskolák, ahová járnak, szigorúan válogatott intézmények, amelyek a tanulás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a sportokra, művészetekre és a társasági etikett elsajátítására is. És persze ott van az a plusz réteg, hogy minden osztálytárs pontosan tudja, az egyik padban ülő kisfiú egyszer majd király lesz. Ez azért nem egy átlagos helyzet.
