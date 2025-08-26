Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 26., kedd

Így készíts bőrbarát pumpkin spice lattét - RECEPT

Shutterstock - Miljan Zivkovic
recept Pumpkin Spice Latte kávé
Hajdú Viktória
2025.08.26.
Az ősz hivatalos itala visszatért, de most nem kalóriákkal dúsítva, hanem egy diétakompatibilis, bőrbarát verzióval. Íme a pumpkin spice latte kalóriabarát változatban!

Ősz = pumpkin spice latte. Pont. A gond csak az, hogy a kávézós verzió gyakran annyi cukrot tartalmaz, hogy a bőröd és a diétád egyszerre adja be a felmondólevelet. Pattanások, kalóriatöbblet és cukormámor helyett viszont van egy jobb megoldásunk: a PSL otthon is elkészíthető, ráadásul bűntudat nélkül.

Pumpkin Spice latte
A pumpkin spice latte az ősz legnépszerűbb itala. 
Forrás: Universal Images Group Editorial

Ez a pumpkin spice latte recept nem hízlal, sőt még a bőröd is imádni fogja

Bye-bye cukor, hello glow – Kezdjük az alapoknál. A titok az édesítésben rejlik. És nem, nem kell egy ízetlen löttyel beérned. Használd inkább az eritritet, steviát vagy datolya szirupot. Ezek nullakalóriásak, nem dobják meg az inzulinszintedet, és a bőröd sem fog tőlük kiborulni. Magyarul: megvan az édes élmény, mínusz a bőrproblémák.

Tej, de okosabban – A másik lépés: hagyd a tehéntejet, és válts mandula- vagy zabtejre. Sokkal kevesebb kalória, mégis krémes állag, és ráadásul a laktózérzékenyek is simán élvezhetik. Ha épp kalóriadeficitben vagy, ez az a pont, ahol szó szerint megmented magad a „nem fér bele” érzéstől.

A fűszerek varázsa – A pumpkin spice titkos fegyvere még mindig a fűszerkeverék: fahéj, gyömbér, szerecsendió és szegfűszeg. Ezek nemcsak illatban és ízben teszik full őszi hangulatúvá a kávédat, hanem tele vannak antioxidánsokkal is. Minden korty egy mini szépségshot.

Miért bőrbarát?

Mert a kevesebb cukor = kevesebb gyulladás, kevesebb pattanás. A növényi tejek és az édesítők stabilabban tartják a vércukorszintet, így a hormonháztartásod és a bőröd is hálás lesz. Ez az ital konkrétan a glow up kávés változata.

Recept – Bőrbarát, kalóriabarát pumpkin spice latte

Hozzávalók (1 adaghoz):

  • 200 ml növényi tej (mandula- vagy zabtej)
  • 1 erős eszpresszó (kb. 50 ml)
  • 2 tk sütőtökpüré
  • ½ tk fahéj
  • ¼ tk gyömbér
  • 1 csipet szerecsendió
  • 1 csipet szegfűszeg
  • 1 tk eritrit / stevia / datolya szirup édesítő
  • opcionálisan cukormentes tejszínhab a tetejére

Elkészítés:

Melegítsd fel a növényi tejet, majd keverd hozzá a sütőtökpürét, fűszereket és édesítőt. Habosítsd fel tejhabosítóval vagy simán kézi habverővel. Öntsd bele az eszpresszót. Tedd rá a cukormentes tejszínhabot, szórd meg fahéjjal, és készen is van. Majd posztolj róla egy képet, és várd a „hol szerezted?!” üzeneteket.

