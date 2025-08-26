Így készíts bőrbarát pumpkin spice lattét - RECEPT

Ősz = pumpkin spice latte. Pont. A gond csak az, hogy a kávézós verzió gyakran annyi cukrot tartalmaz, hogy a bőröd és a diétád egyszerre adja be a felmondólevelet. Pattanások, kalóriatöbblet és cukormámor helyett viszont van egy jobb megoldásunk: a PSL otthon is elkészíthető, ráadásul bűntudat nélkül.

A pumpkin spice latte az ősz legnépszerűbb itala.

Forrás: Universal Images Group Editorial

Ez a pumpkin spice latte recept nem hízlal, sőt még a bőröd is imádni fogja

Bye-bye cukor, hello glow – Kezdjük az alapoknál. A titok az édesítésben rejlik. És nem, nem kell egy ízetlen löttyel beérned. Használd inkább az eritritet, steviát vagy datolya szirupot. Ezek nullakalóriásak, nem dobják meg az inzulinszintedet, és a bőröd sem fog tőlük kiborulni. Magyarul: megvan az édes élmény, mínusz a bőrproblémák.

Tej, de okosabban – A másik lépés: hagyd a tehéntejet, és válts mandula- vagy zabtejre. Sokkal kevesebb kalória, mégis krémes állag, és ráadásul a laktózérzékenyek is simán élvezhetik. Ha épp kalóriadeficitben vagy, ez az a pont, ahol szó szerint megmented magad a „nem fér bele” érzéstől.

A fűszerek varázsa – A pumpkin spice titkos fegyvere még mindig a fűszerkeverék: fahéj, gyömbér, szerecsendió és szegfűszeg. Ezek nemcsak illatban és ízben teszik full őszi hangulatúvá a kávédat, hanem tele vannak antioxidánsokkal is. Minden korty egy mini szépségshot.

Miért bőrbarát?

Mert a kevesebb cukor = kevesebb gyulladás, kevesebb pattanás. A növényi tejek és az édesítők stabilabban tartják a vércukorszintet, így a hormonháztartásod és a bőröd is hálás lesz. Ez az ital konkrétan a glow up kávés változata.

Recept – Bőrbarát, kalóriabarát pumpkin spice latte

Hozzávalók (1 adaghoz):

200 ml növényi tej (mandula- vagy zabtej)

1 erős eszpresszó (kb. 50 ml)

2 tk sütőtökpüré

½ tk fahéj

¼ tk gyömbér

1 csipet szerecsendió

1 csipet szegfűszeg

1 tk eritrit / stevia / datolya szirup édesítő

opcionálisan cukormentes tejszínhab a tetejére

Elkészítés:

Melegítsd fel a növényi tejet, majd keverd hozzá a sütőtökpürét, fűszereket és édesítőt. Habosítsd fel tejhabosítóval vagy simán kézi habverővel. Öntsd bele az eszpresszót. Tedd rá a cukormentes tejszínhabot, szórd meg fahéjjal, és készen is van. Majd posztolj róla egy képet, és várd a „hol szerezted?!” üzeneteket.