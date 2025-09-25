Visszatér a 90-es évek sminktrendje – Mutatjuk, hogy készítheted el

Neked mi jut eszedbe a 90-es évekről? A Spice Girls, a chokerek és a Tamagocsi egy egész generáció számára volt meghatározó a divatban és szépségben egyaránt. Akkor még nem voltak Instagram-filterek, hogy szépíteni tudjunk magunkon, és még önjelölt YouTube-os sminkguruk sem, akiknek köszönhetően tanultuk meg a sminkelés alapjait. Ennek ellenére a mai napig ikonikus a 90-es évek sminktrendje, amit több híresség is emlékezetessé tett. És tudod mi a legjobb az egészben? Most újra menő, és te is bevetheted, csak modern köntösben.

Egyre népszerűbb a fiataloknál is a 90-es évek sminkje

Forrás: Getty Images North America

Miért pont ez a korszak?

A legtöbben tisztában vagyunk a divat örök körforgásával: ami egyszer feltűnt, az pár év múlva visszatér. Néha örülünk ennek, máskor ki tudnánk tépni az összes hajunkat miatta. A 90-es évek sminkje egyszerre volt vagány, drámai és nőies: a bőr matt, az ajkak kontúrozottak és barnák, míg a tekintet füstös. Az egész évtizedet áthatotta a lazaság, amelynek olyan dolgokat köszönhetünk, mint a platformos cipők, a scrunchie-k, a halászsapka és a szaténruhák. Na meg persze az alacsony derekú farmereket, amelyeknek inkább nem örülünk. 2025-ben nagyon népszerű a nosztalgiázás a szórakoztatóiparban és a divatban is, így már csak az volt a kérdés, hogy mikor tér vissza az a glamour, amit már most imádunk!

A 90-es évek sminkjének alapjai

Ha te is fel szeretnéd idézni ezt a retró sminket, akkor most jól figyelj, mert a következőkre épül:

Matt alapozó: Tudom, most inkább a glass skin a népszerű, de ha egy ilyen ikonikus stílust szeretnél életre kelteni, akkor a legapróbb dolgokra is érdemes odafigyelni. Közel 30 évvel ezelőtt nem voltak még fényes alapozók, a nők nem szerették, ha csillog a bőrük, így minél inkább lemattították az arcukat.

Vékony szemöldök: Ennek a visszatérését nem annyira vártuk, mert ma már senki sem szeretné azzal elrontani évekre a szemöldökét, hogy papírvékonyra szedi. Viszont a vastag szemöldökök a 90-es években egyenesen gáznak számítottak. Nyugi, nem muszáj megszabadulnod a vastagságától, de egy kis karcsúsítás nem árthat!

Füstös szemek: A skála rendkívül széles, mert egészen a csillogó fehértől, a kéken át a feketéig minden szemhéjpúder divatosnak számított. Ne félj játszani a színekkel, de azért arra figyelj, hogy a bőröd tónusához passzoljon a választásod!

Sötét rúzsok: Te is meguntad már a nude színeket? Nem vagy vele egyedül, de nem kell félned, mert a régi-új trendnek köszönhetően olyan drasztikus színűre fested a szád, amilyenre csak akarod. A sötétbarna és a bordó árnyalatok különösen trendik.

Ajakkontúr: A 90-es években sokszor még a rúzsnál is sötétebb tónusú kontúrceruzákat választottak, amelyekkel csak kihúzták a száj szélét, de az eldolgozás már kimaradt. Ettől még hangsúlyosabbak lesznek az ajkaid, de te azért figyelj arra, hogy a rétegek között legyen átmenet.

Így készítsd el otthon