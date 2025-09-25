Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépség

Visszatér a 90-es évek sminktrendje – Mutatjuk, hogy készítheted el

Sygma - Stephane Cardinale - Corbis
szépség smink 90-es évek
Gyüre Bernadett
2025.09.25.
Ha te is odavagy a barna ajkakért, a vékony szemöldökért és a füstös sminkekért, akkor van egy jó hírünk a számodra. A 90-es évek sminktrendjei újra hódítanak, és ikonikusabbak, mint valaha.

Neked mi jut eszedbe a 90-es évekről? A Spice Girls, a chokerek és a Tamagocsi egy egész generáció számára volt meghatározó a divatban és szépségben egyaránt. Akkor még nem voltak Instagram-filterek, hogy szépíteni tudjunk magunkon, és még önjelölt YouTube-os sminkguruk sem, akiknek köszönhetően tanultuk meg a sminkelés alapjait. Ennek ellenére a mai napig ikonikus a 90-es évek sminktrendje, amit több híresség is emlékezetessé tett. És tudod mi a legjobb az egészben? Most újra menő, és te is bevetheted, csak modern köntösben.

A 90-es évek sminkje újra a fénykorát éli
Egyre népszerűbb a fiataloknál is a 90-es évek sminkje
Forrás: Getty Images North America

Miért pont ez a korszak?

A legtöbben tisztában vagyunk a divat örök körforgásával: ami egyszer feltűnt, az pár év múlva visszatér. Néha örülünk ennek, máskor ki tudnánk tépni az összes hajunkat miatta. A 90-es évek sminkje egyszerre volt vagány, drámai és nőies: a bőr matt, az ajkak kontúrozottak és barnák, míg a tekintet füstös. Az egész évtizedet áthatotta a lazaság, amelynek olyan dolgokat köszönhetünk, mint a platformos cipők, a scrunchie-k, a halászsapka és a szaténruhák. Na meg persze az alacsony derekú farmereket, amelyeknek inkább nem örülünk. 2025-ben nagyon népszerű a nosztalgiázás a szórakoztatóiparban és a divatban is, így már csak az volt a kérdés, hogy mikor tér vissza az a glamour, amit már most imádunk!

A 90-es évek sminkjének alapjai

Ha te is fel szeretnéd idézni ezt a retró sminket, akkor most jól figyelj, mert a következőkre épül:

  • Matt alapozó: Tudom, most inkább a glass skin a népszerű, de ha egy ilyen ikonikus stílust szeretnél életre kelteni, akkor a legapróbb dolgokra is érdemes odafigyelni. Közel 30 évvel ezelőtt nem voltak még fényes alapozók, a nők nem szerették, ha csillog a bőrük, így minél inkább lemattították az arcukat.
  • Vékony szemöldök: Ennek a visszatérését nem annyira vártuk, mert ma már senki sem szeretné azzal elrontani évekre a szemöldökét, hogy papírvékonyra szedi. Viszont a vastag szemöldökök a 90-es években egyenesen gáznak számítottak. Nyugi, nem muszáj megszabadulnod a vastagságától, de egy kis karcsúsítás nem árthat!
  • Füstös szemek: A skála rendkívül széles, mert egészen a csillogó fehértől, a kéken át a feketéig minden szemhéjpúder divatosnak számított. Ne félj játszani a színekkel, de azért arra figyelj, hogy a bőröd tónusához passzoljon a választásod!
  • Sötét rúzsok: Te is meguntad már a nude színeket? Nem vagy vele egyedül, de nem kell félned, mert a régi-új trendnek köszönhetően olyan drasztikus színűre fested a szád, amilyenre csak akarod. A sötétbarna és a bordó árnyalatok különösen trendik.
  • Ajakkontúr: A 90-es években sokszor még a rúzsnál is sötétebb tónusú kontúrceruzákat választottak, amelyekkel csak kihúzták a száj szélét, de az eldolgozás már kimaradt. Ettől még hangsúlyosabbak lesznek az ajkaid, de te azért figyelj arra, hogy a rétegek között legyen átmenet.

Így készítsd el otthon

  • Alapozás: Válassz egy matt hatású alapozót, majd fixáld le púderrel, hogy minél kevésbé legyen fényes az arcod. A 90-es években a bőr egységes, szinte porcelánhatású volt.
  • Szemöldök: Óvatosan húzd ki ceruzával, kissé vékonyabbra a szokásosnál. Amennyiben nem szeretnél drasztikus változást ez a kis formázás is bőven elég lesz!
  • Szemsmink: A kedvenc részünk következik: a mozgó szemhéjra vidd fel az általad kiválasztott színt, de azt ne feledd, hogy a legnépszerűbb akkoriban a kék szemhéjpúder volt. A külső résznél kicsit satírozd el, hogy megkapd az átmenetet és a végén egy kis csillámmal is feldobhatod. A szempillaspirállal meg eszedbe se jusson spórolni!
  • Ajkak: Húzd ki a szád egy ajakkontúr ceruzával, majd töltsd ki akár egy sötétbarna árnyalatú rúzzsal. Ha szereted a csillogást, akkor egy kis szájfényt is tehetsz a tetejére, ez teljesen megbolondítja az ajkaidat és minden tekintetet odavonz majd.
@petekalemdar

90’s Makeup Tutorial 🙆🏻‍♀️

♬ Be My Lover - La Bouche

Plusz tippek, hogy úgy nézz ki, mintha a múltból jöttél volna

Akkoriban a lányok nagyon szerették a lila, a bordó és a fekete körömlakkokat, így ha teljesen át akarod érezni ezt a vibe-ot, akkor mindenképpen ilyen manikűr ajánlott. A hajad se maradjon ki, próbálj minél több díszes csatot, hajpántot beleaggatni, de az igazán menő az, ha két tincset kihagysz elől. Instant 90-es évek!

Ha már idáig eljutottál, akkor már érdemes a szettedet is ehhez párosítani, egy trapéznadrág szatén felsővel és chokerrel, és úgy názel majd ki, mintha tényleg időutazó lennél.

Revolution Forever Flawless Shadow Palette - Desert Desire - szemhéjpúder paletta 6.390 Ft / Dior Forever 22.860 Ft / Lustreglass Sheer-Shine Lipstick 12.000 Ft / IT Cosmetics Brow Power Universal 13.990 Ft / Szájkontúrceruza, Velvet Contour - Nr. 011 Funky Brown, 1,14 g 3.299 Ft
Forrás: pinkpanda/notino /MAC/Douglas/dm

Ez a smink egyszerre imádnivaló, menő, retro , és a legjobb, hogy nem kell tökéletesnek sem lennie!

3 trükk, hogy kánikulában se kenődjön el a szempillaspirálod

A szempillaspirál nyáron kritikus pontja lehet a sminknek.

A Z generáció új kedvence az Island Girl Beauty: úgy akarnak kinézni, mintha az egész nyarat egy szigeten töltötték volna

Az Island Girl Beauty nem csupán trend – sokkal inkább egy gondolkodásmód, amely a természetességet, a tudatosságot és a szabad, gondtalan életstílust ünnepli. Nem véletlen, hogy a Z generáció rajong érte.

Pamela Anderson átalakulása évtizedről évtizedre – Így lett szexszimbólumból letisztult nő

Pamela Anderson már karrierje kezdetétől szexszimbólumnak számított. Szerette a kivágott ruhákat, az erős sminket, azonban 58 éves korában már inkább a természetesség híve.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu