Visszatér a 90-es évek sminktrendje – Mutatjuk, hogy készítheted el

Neked mi jut eszedbe a 90-es évekről? A Spice Girls, a chokerek és a Tamagocsi egy egész generáció számára volt meghatározó a divatban és szépségben egyaránt. Akkor még nem voltak Instagram-filterek, hogy szépíteni tudjunk magunkon, és még önjelölt YouTube-os sminkguruk sem, akiknek köszönhetően tanultuk meg a sminkelés alapjait. Ennek ellenére a mai napig ikonikus a 90-es évek sminktrendje, amit több híresség is emlékezetessé tett. És tudod mi a legjobb az egészben? Most újra menő, és te is bevetheted, csak modern köntösben.
A legtöbben tisztában vagyunk a divat örök körforgásával: ami egyszer feltűnt, az pár év múlva visszatér. Néha örülünk ennek, máskor ki tudnánk tépni az összes hajunkat miatta. A 90-es évek sminkje egyszerre volt vagány, drámai és nőies: a bőr matt, az ajkak kontúrozottak és barnák, míg a tekintet füstös. Az egész évtizedet áthatotta a lazaság, amelynek olyan dolgokat köszönhetünk, mint a platformos cipők, a scrunchie-k, a halászsapka és a szaténruhák. Na meg persze az alacsony derekú farmereket, amelyeknek inkább nem örülünk. 2025-ben nagyon népszerű a nosztalgiázás a szórakoztatóiparban és a divatban is, így már csak az volt a kérdés, hogy mikor tér vissza az a glamour, amit már most imádunk!
Ha te is fel szeretnéd idézni ezt a retró sminket, akkor most jól figyelj, mert a következőkre épül:
Akkoriban a lányok nagyon szerették a lila, a bordó és a fekete körömlakkokat, így ha teljesen át akarod érezni ezt a vibe-ot, akkor mindenképpen ilyen manikűr ajánlott. A hajad se maradjon ki, próbálj minél több díszes csatot, hajpántot beleaggatni, de az igazán menő az, ha két tincset kihagysz elől. Instant 90-es évek!
Ha már idáig eljutottál, akkor már érdemes a szettedet is ehhez párosítani, egy trapéznadrág szatén felsővel és chokerrel, és úgy názel majd ki, mintha tényleg időutazó lennél.
Ez a smink egyszerre imádnivaló, menő, retro , és a legjobb, hogy nem kell tökéletesnek sem lennie!
